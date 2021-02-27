Алексей Смертин пробежит 42-километровый марафон по льду Байкальского озера

Алексей Смертин до этого еще не бегал в столь экстремальных условиях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известный алтайский футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин намерен пробежать марафон по льду Байкальского озера.

17-й выпуск Байкальского Ледового Марафона «За сохранение чистых вод» состоится 28 февраля. Целями и задачами этого мероприятия значится популяризация экологически устойчивого развития Байкало-Монгольской Азии, а также пропаганда организованной активной рекреации на зимнем Байкале и здорового образа жизни.

- Байкальский ледовый марафон - это беговой марафон по льду Байкала c одного берега на противоположный. Точное место и время старта, место финиша определяются за одни сутки до старта. В зависимости от ледовой ситуации и условий трассы старт может быть, как с восточного берега Байкала, так и с западного берега, - рассказывают организаторы.

Алексей Смертин готовится пробежать весь марафон, то есть 42 километра. Для подготовки и адаптации он специально из Москвы прилетел в Барнаул.

- Мороз для меня, скорее мотивирующая вещь, ведь чем холоднее, тем быстрее надо бегать. Так как я не очень быстрый футболист был, то скорость у меня только увеличивалась с морозами. Помню, в Англии многие в перчатках играли и в майках с длинным рукавом, при этом температура была нулевая. Мне же нравилось играть с коротким рукавом. Длинный все-таки не очень удобен, - рассказывает Алексей в прямом эфире аккаунта «Матч ТВ» в Instagram. – Марафон, конечно, немного другая история, надо бежать три часа. Скорее всего, еще и ветер шквалистый будет на Байкале. Поэтому на пару дней я заехал в родной Барнаул, чтобы адаптироваться. Здесь и разница во времени и климат похожий – сухой мороз.

Ну и, конечно же, немало других важных дел накопилось в столице Алтайского края – надо посетить именную школу футбола. Пользуясь случаем, Смертин еще раз поблагодарил Романа Абрамовича за то, что тот в свое время поспособствовал развитию СШОР и постелил для нее поле.

История Алексея Смертина, как марафонца началась в тот момент, когда в 2013 году ему предложили стать послом первого московского марафона. С тех пор он постоянно бегает и, как правило, тратит на тренировки шесть дней в неделю, а на седьмой отдыхает.

- Бег – это что-то близкое к медитации. У тебя есть возможность отбросить все насущные дела, помечтать. Головная боль проходит с бегом, - отмечал как-то в одном из своих интервью бывший футболист.

Со временем у него появился стимул не просто бегать, а улучшать время. За его спиной уже несколько марафонов и каждый раз Смертин ставит перед собой все новую и новую цель. В апреле прошлого года, в самом начале пандемии он устроил марафон прямо во дворе собственного дома в Подмосковье. Он установил беговую дорожку и бежал в прямом эфире «Матч ТВ». Все 42 километра.

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