В Барнауле по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется реконструкция сразу двух мостов. Один находится в центре на улице Челюскинцев, второй – в пригороде, в селе Власиха.Состояние аварийноеОбе переправы востребованы как жителями краевой столицы, так и транзитным транспортом. С одной стороны мост через реку Власиху связывает две половины одноименного села, а также обеспечивает транспортное сообщение жителей поселка Лесного и Павловского района с центральной частью города. А вот мост через Барнаулку обеспечивает выход транспорта на новый мост через Обь, а также на Змеиногорский тракт. К тому же по нему пролегает маршрут общественного транспорта.Так что важность даже не обсуждалась, а вот состояние – да. После углубленного обследования стало понятно, что мосты аварийные и промедление может пагубно сказаться на безопасности всех участников дорожного движения. Поэтому оба объекта внесли в план реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Реконструкция моста через реку Власиха по улице Мамонтова началась в октябре прошлого года. Подрядчик – компания ООО «Виарум» - прежде всего, организовал, альтернативные пути объезда и перенес коммуникации. Только после этого рабочие приступили к демонтажу существующей конструкции. Затем – к забивке свай, монтажу балок пролетных строений. Сейчас ведется омоноличевание продольных швов между ними.Согласно намеченному плану работ, впереди обустройство дорожной одежды, тротуаров, организация освещения.- Проезжая часть нового моста будет шире. Если раньше она была семь метров, то теперь будет девять. Соответственно, шире станут и тротуары, - говорит Дмитрий Симоненко, начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. – Ориентировочно старый мост был построен в начале 80-х годов. Соответственно, он простоял почти четыре десятка лет. То есть свой срок выслужил полностью. Это при том, что в данном месте высокая интенсивность движения, а значит и высокие нагрузки.По словам специалиста, срок службы мостов начинается от 40 лет и больше. Так что на ближайшие десятилетия о проблеме транспортной доступности в селе Власиха можно будет забыть. С учетом новых габаритов переправы на участке увеличится пропускная способность, а движение, как для транспорта, так и для пешеходов станет безопаснее.Все работы по реконструкции планируется завершить в августе этого года. Полная стоимость контракта составит более 53 млн рублей.Полный демонтажА с 1 февраля дорожная техника вышла на реконструкцию моста через Барнаулку на улице Челюскинцев. Муниципальный контракт почти на 88 млн рублей выиграло «Барнаульское ДСУ №4». На сегодня дорожники уже приступили к активной фазе работ.Первым делом, для обеспечения безопасности движения пешеходов оборудовали металлический пешеходный мост. Он расположился неподалеку от старой переправы. Для того чтобы в темноте не сбиться с пути, подходы и сам мост подсветили. Также перенесены коммуникации.Сегодня мостовики продолжают заниматься разбором старого объекта. Реконструкция масштабная и подразумевает полный демонтаж. На данный момент полностью снято ограждение и старое покрытие проезжей части. Приступили к разбору балок пролетных строений.Как только эта часть работы завершится, начнется устройство опор, балок, дорожной одежды, оборудование тротуаров и освещения. Все работы по реконструкции моста должна быть завершены 1 ноября текущего года.Подсказка КПДо 1 ноября этого года из-за реконструкции моста изменена схема движения городского автобуса №65:- в прямом направлении (ул.Солнечная Поляна - мкр.Восточный): … ул.Загородная - ул.Челюскинцев - ул.Гоголя – пр. Красноармейский, разворот на ул.Ползунова, далее по маршруту;- в обратном направлении (мкр.Восточный - ул.Солнечная Поляна): пр. Красноармейский - ул.Позунова - пер.Радищева - ул.Гоголя - ул.Челюскинцев - ул.Загородная, далее по маршруту.Движение транзитного транспорта открыто по близлежащим улицам: проспекту Красноармейскому, улице Гоголя, Никитина, Челюскинцев.