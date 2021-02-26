Алтайский следком в феврале сообщил о трех коррупционных фактах в ветеринарных ведомствах края. По данным управления, фигуранты дел брали деньги за выдачу документов на продукцию. Размеры взяток – от 90 тысяч до 3,8 млн рублей.В начале месяца обвинение во взяточничестве предъявили бывшему главному врачу управления ветеринарии по Хабарскому району. Как полагают правоохранители, с августа по ноябрь 2018 года он получил больше 142 тысяч рублей от предпринимателей за оформление и выдачу свидетельств о качестве мясной продукции. На самом деле мужчина даже не осматривал и не проверял мясо. Деньги обвиняемый получал на банковский счет. Когда на его след вышли силовики, он полностью признал вину. Сейчас дело направили в суд.Еще одного ветеринара-взяточника поймали в Барнауле. С августа 2015 по декабрь 2018 года сотрудница КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы по Барнаулу» подделывала сопроводительные документы на мясные продукты. Так ей удалось заработать около 90 тысяч рублей. Суд по данному делу уже вынес вердикт: условное лишение свободно на три года, штраф – больше 269 тысяч рублей и лишение права занимать должность в органах ветконтроля на два года.А «самую крупную рыбу» силовики поймали накануне. В получении взятки размером в несколько миллионов рублей подозреваются агроном «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» и специалист управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.По версии следователей, в период с 2019 по 2021 год подозреваемые частями получили больше 3,8 млн рублей. Деньги передал через посредника директор одной из компаний Михайловского района. Взамен специалисты должны были выдавать заключения и сертификаты о том, что зерно и лес бизнесмена соответствуют фитосанитарным требования. Кстати, продукция поставлялась за рубеж.- В настоящее время следователями проводятся необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения, - подчеркнули в следственном управлении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСотрудника барнаульского завода подозревают в подкупе на 3,5 млн рублейПреступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ (подробнее)