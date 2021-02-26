Привит! Как жителям Алтайского края получить сертификат о противоковидной вакцинации

Больше 14 тысяч жителей Алтайского края уже полностью привились Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше 14 тысяч жителей Алтайского края уже полностью привились от коронавируса. Процедура проходит в два этапа, и по окончании каждый пациент может получить на руки подтверждение. В региональном Минздраве рассказали, как это сделать.

В электронной форме

После первой прививки пациента регистрируют в специальном реестре. Эта информация автоматически отображается в личном кабинете привитого на портале Госуслуг: чтобы посмотреть отметку, нужно зайти в меню «Услуги», а далее нажать на вкладку «Вакцинация COVID-19». Кроме того, уведомление придет на электронный адрес привитого.

Как только пациент получает вторую и заключительную прививку, поликлиника вновь ставит отметку в регистре. После этого на портале Госуслуг автоматически формируется сертификат о прохождении вакцинации. Он представляет собой штрих-код, который можно скачать и сохранить на любой гаджет. Если хотите, то его можно и распечатать.

Если у вас возникла проблема с получением сертификата через портал Госуслуг, то это может быть из-за того, что данные личного аккаунта не до конца подтверждены. В этом случае необходимо обратиться в одно из учреждений (можно посмотреть по ссылке), а затем попросить медорганизацию повторно отправить данные о вакцинации в регистр.

В бумажном виде

Можно получить и бумажную отметку о вакцинации. Для этого нужно принести с собой в медучреждение бумажный сертификат о профилактических прививках, в который медик внесет соответствующие сведения. Если у вас такого сертификата нет, то купить его можно в отделе канцелярии или аптеке.

Кстати, Минздрав предупредил, что даже полностью привитому человеку стоит носить маску, так как прививка не гарантирует, что вы не заболеете – она лишь подготавливает организм и может помочь избежать осложнений.

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