Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени

Размеры метастаза шокируют. Фото: пресс-служба Алтайского онкоцентра

Алтайские онкологи в очередной раз доказали, что для чуда никогда не поздно. Огромный метастаз, обжившийся в печени 63-летней жительницы Новоалтайска, был успешно «выселен» из организма.

Как рассказали в пресс-службе краевого онкоцентра, в конце прошлого года Маргарита Федоровна почувствовала боль в правом боку. По словам женщины, от спазма её буквально сковало. Испугавшись за свое здоровье, пациентка обратилась к гастроэнтерологу. По итогам обследования ей была диагностирована злокачественная опухоль прямой кишки.

По всей видимости, рак поселился еще несколько назад. Пока женщина даже не подозревала о «прожорливом» паразите, он успел врасти в надпочечник, диафрагму, нижнюю полую вену. Размеры метастаза шокируют – 25 на 20 сантиметров, он занимал почти весь объем печени.

По традиции, для лечения рака кишечника с метастазами в печени применяют две хирургические тактики: одномоментное удаление первичной опухоли и метастазов, а также ликвидация рака в два этапа. Однако первый вариант применяют в более простых случаях, а ситуация Маргариты Федеровны была весьма тяжелой - метастаз в несколько раз превышал размеры первичной опухоли, что нетипично. В таких ситуациях нужна совершенно иная тактика под названием «liver first» (печень вначале).

- Печень пациентки была уже на грани операбельности. Если бы мы сначала по стандарту оперировали кишечник, то упустили бы время, и единственно возможным вариантом лечения для нее осталась бы химиотерапия. При той распространенности процесса, которая была, на лекарственной терапии прогнозы для нее были весьма неутешительные, - подчеркнул завотделением рентгенхирургических методов Константин Мамонтов.

В январе женщину успешно прооперировали, но пожертвовать пришлось почти 80% печени. Спустя три недели врачи удалили и первичную опухоль в прямой кишке.

Впереди у жительницы Новоалтайска еще долгий путь реабилитации: ей предстоит курс химиотерапии для снижения риска возможного рецидива, но худшее точно позади. По словам Константина Мамонтова, теперь у пациентки есть все шансы на то, что печень будет нормально функционировать. На восстановление уйдет около двух месяцев.

Кстати

Онкологи предупреждают, что рак внутренних органов долгое время может развиваться без симптомов. Поэтому необходимо помнить о профилактике и регулярно обследоваться: проходить осмотр, проводить УЗИ, а если вы старше 50 лет, то раз в три года проходить колоноскопию.

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