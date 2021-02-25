В Алтайском крае ищут дома-холсты, которые украсят граффити

Участвовать в фестивале стрит-арта будут профессиональные граффити-райтеры. Фото из архива героев публикации

В Алтайском крае выбирают высотки, которые украсят яркими рисунками. Профессиональные стрит-арт художники преобразят унылые серые фасады зданий в рамках фестиваля «О2-fest», который пройдет в июне 2021 года. Как будут выбирать объекты и что изобразят на рисунках, «Комсомольской правде» рассказала организатор фестиваля Елена Бутакова.

Дело профессионалов

Всего на фестивале задействуют пять площадок - две в Барнауле и под одной в Рубцовске, Заринске и Бийске. Горожанам в соцсетях предложили самим выбрать, какие дома украсить. Здание должно подходить по нескольким параметрам:

– Высота – пять или девять этажей;

– Облицовка - кирпич или штукатурка;

– Фасад должен быть торцевым и хорошо просматриваться с проезжей части или оживленной пешеходной зоны.

Выполнять работу будут профессиональные граффити-райтеры, у которых есть допуск к высотным работам.

– Работа очень масштабная, тут нужно соизмерять силы, поэтому начинающие граффити-райтеры ее не потянут. Но если будут желающие, мы привлечем их в качестве помощников в основные команды, тоже будет интересно, – говорит Елена Бутакова.

На фестиваль пригласят не только местных художников, как заявляют организаторы, на Алтае соберутся райтеры со всей страны. Их не будут ограничивать в тематике творчества.

– Мы лишь задаем вектор направления, – отмечает Елена Бутакова. – Это может быть что-то связанное с нашей молодежной жизнью, с развитием региона, с историческими моментами, нашими природными богатствами и культурой.

Проекты «O2 team»

Именно команда «O2 team» организовала в мае 2020 года фестиваль стрит-арта «ТОК-fest», на котором художники разрисовали барнаульские трамваи в честь 75-летия Великой Победы.

Также осенью прошлого они проводили фестиваль уличного искусства «Ближе». Граффити-райтеры превратили серый гаражный кооператив за зданием бывшего кинотеатра «Россия» в арт-объект.

В планах у «O2 team» установить в Барнауле еще два арт-объекта, художники не раскрывают всех карт, но рассказали, что один из них – это необычная лаунж-зона, а второй – некая рамка, которая «позволит взглянуть на наш город по-новому».

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