Оба Алтая попадут в зону подтопления

Специалисты подсчитали, что осенью и зимой выпало много осадков, а это может ухудшить паводковую ситуацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Полпред президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание, на котором обсудил подготовку регионов к предстоящему весеннему паводку. По предварительным прогнозам, оба Алтая окажутся в зоне подтопления.

Это первое полномасштабное совещание, в котором приняли участие не только главы регионов, но и прокуроры субъектов Федерации округа, а также главы управлений МЧС России, Ростехнадзора, Росгидромета, Росводресурсов, главы крупных городов.

По предварительной оценке экспертов, эта весна может принести сильный паводок. Причина тому – обильные осадки, прошедшие минувшей осенью и текущей зимой. К тому же еще не ясно, какими будут предстоящие месяца перед половодьем. Вдобавок к этому в ряде районов почва промерзла на глубину выше нормы, а это значит, что воде попросту некуда будет уходить. Более точный и детальный прогноз можно будет получить только после завершения работы снегомерных экспедиций в горах.

- Исходя из проведенного анализа прохождения весеннего половодья за последние десять лет, а так же фактических данных по снегозапасу, толщине льда на водоемах и глубине промерзания почвы, в зону возможного подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, 265 социально значимых объектов и объектов экономики, 380 участков автомобильных дорог, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

По данным на текущий момент, в Сибири насчитывается более 90 участков, где может образовываться наледь. Высокий риск быть подтопленными наледевыми водами есть у Республики Алтай, Хакасии, Тувы, Иркутской области, а также у Алтайского и Красноярского краев. При этом сильнее всего от половодья и снеготаяния пострадают как раз территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской и Томской областей.

Для того, чтобы минимизировать риски, будет производиться чернение и распиловка льда, а также в семи регионах проведут взрывные работы. Помимо этого предстоит проверить состояние гидротехнических сооружений, а по поручению президента утвердить границы зон затопления и подтопления. Полученную информацию следует внести в Единый государственный реестр недвижимости. На сегодня эту работу уже сделали в Новосибирской области, процесс завершается в Иркутской области и Республике Алтай.

- Основная задача органов власти – предпринять необходимые меры по снижению социальных и экономических рисков. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска, заблаговременно должны быть созданы запасы продуктов, питьевой воды, медикаментов. Чтобы обезопасить граждан, проживающих на подтопляемых территориях, важно регулярно информировать о текущей паводковой обстановке. Кроме того, следует тщательно проверить готовность систем экстренного оповещения населения, - подчеркнул Сергей Меняйло. - Мы должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации.

Если говорить о работе на местах, которую необходимо проводить уже сейчас, то главам регионов было дано поручение своевременно вывозить снег из городов, провести очистку русел рек, ливневых канализаций и т.д. В марте начнутся учения экстренных служб и проверка системы оповещения населения, а также начнут подготовку пунктов временно размещения людей, эвакуированных из мест подтопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские спасатели дали гидрологический прогноз на февраль

Селекторное совещание провели алтайские спасатели совместно с главами городов и районов и руководителями различных подразделений. На нем они обсудили вопросы обеспечения безопасности населения и территории: бытовые пожары, паводковые прогнозы и текущая обстановка (подробнее)