Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 февраля 2021: Число «тяжелых» пациентов не уменьшается

Информация о коронавирусе на 25 февраля 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае, более 43 тыс. человек за все время пандемии оказались инфицированы. По данным на 25 февраля 2021 года, большинство из них – более 38 тыс. человек – уже выздоровели.

Хотя суточный прирост заболевших не такой высокий, как раньше, число тяжелых пациентов не уменьшается. Посудите сами, за прошедшие сутки зарегистрировано 142 новых случая заболевания, выздоровело 93 пациента, умерло 11 человек. При этом в тяжелом состоянии находятся 361 пациент, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 91.

Самое тяжелое при ковиде – пневмония, при которой люди сгорают за несколько дней. Как говорят медики, поражение легких при ковиде может достичь максимума за считанные часы, впрочем, болезнь также может и отступить. Если смотреть по статистике, то пневмонию из общего числа заболевших перенесли более 11 тысяч человек, в виде ОРВИ – более 24 тысяч человек.

В крае продолжается прививочная кампания. В процесс иммунизации находятся 45,5 тыс. человек, в том числе более 33 тыс. получили первую прививку. Более 12,5 тыс. человек полностью привиты.

- Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 66 542 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения, - сообщает оперативный штаб.