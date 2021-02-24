Общественность Кипра предлагает экстрадировать бывшего алтайского следователя-насильника Сатлаева на родину

Серийного маньяка-насильника Александра Сатлаева, который в свое время работал следователем в Республике Алтай, предложили вернуть в Россию. Сейчас сексуально озабоченный россиянин отбывает наказание на Кипре, где недавно попытался сбежать из местной тюрьмы, но спустя пару дней попался. ЧП вызвало большой общественный резонанс, а также подтвердило, что в тюрьме есть серьезные проблемы с охраной.И свои маньяки естьНапомним, в феврале бывший «оборотень в погонах» Сатлаев сбежал из никосийской тюрьмы, куда был отправлен на четыре года после нападения на девушку (как установил суд - ради наживы, а не похоти). Побег поставил на уши весь остров: беглеца искали не только полицейские, но и волонтеры; многие жители боялись выходить на улицу.Чтобы найти преступника, правоохранители начали обыскивать дома. Во время осмотра очередной виллы в поселке Доганкёй полиция заметила, что одна из дверей заперта. Присматривающий за домом мужчина отметил, что сделать это можно только изнутри. Тогда полицейские вызвали подмогу и вскрыли дверь, за которой и скрывался Сатлаев.- После поимки Сатлаева некоторые общественные деятели высказались за то, что преступников из других стран нужно отправлять для отбывания наказания на родину, а не содержать их за счет налогоплательщиков-киприотов, - пишут «Новости Горного Алтай» со ссылкой на кипрские издания.В поддержку экстрадиции маньяка уже высказались глава Ассоциации полицейских в отставке Нуреттин Чиракоглу, руководитель Ассоциации охранников Салих Каялы. Также вопрос обсуждался на встрече министра внутренних дел Кутлу Эврина с главой полиции Северного Кипра Ахмета Соялана.Кстати, председатель Народной партии Кудрет Озерсай, который два года назад занимал пост министра иностранных дел, сказал, что пытался решить с Россией вопрос о передаче насильника, однако добиться этого не удалось.Ветхая тюрьмаЛовкости Сатлаева, конечно, можно позавидовать. По сообщениям СМИ, он продумывал план побега на протяжении некоторого времени: покупал в тюремном магазинчике рыбные консервы, запасся футболкой, похожей на «гражданскую», а также маленьким радиоприемником с часами. Последнюю вещицу, кстати, он якобы использовал, чтобы отслеживать график прибытия машины с продуктами. Выбрав подходящий момент, он спрятался в канализационном люке и пробрался в кузов машины.Однако президент Ассоциации полицейских в отставке Нуреттин Чиракоглу отметил, что и без коварного плана злоумышленники могут покинуть никосийскую тюрьму, так как сейчас она находится в плохом состоянии. Суть в том, что недавно там достроили новое здание исправительного учреждения, но переезд затянулся. Старому зданию внимание сейчас не уделяют. Дошло до того, что почти все камеры видеонаблюдения вышли из строя, оконные решетки с легкостью снимаются. Кроме того, часть полицейских сейчас находятся на карантине из-за коронавируса.Напомним, Александр Сатлаев сбежал на Кипр в 2019 году. Причиной его скорого отъезда с Родины стало очередное подозрение в изнасиловании, совершенном в Барнауле. До этого Сатлаев отсидел в колонии за серию изнасилований и попыток изнасилований над женщинами в Республике Алтай, но, по всей видимости, годы, проведенные за решеткой, не пошли маньяку на пользу. Известен насильник тем, что он совершал преступления, будучи следователем в местном управлении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае следователь-маньяк насиловал женщин, а потом сам расследовал уголовные делаЖертвами оборотня в погонах стали восемь человек, суд приговорил его к шести годам (подробнее)Алтайский следователь-насильник сбежал из тюрьмы на КипреАлександр Сатлаев обошел караул и покинул стены колонии (подробнее)