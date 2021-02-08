Берегите тепло. Барнаульцы в прямом эфире пообщались с руководителями местного отделения СГК

На минувшей неделе руководство барнаульского подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) провели традиционный единый день контроля качества теплоснабжения. Директор теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс и глава теплосбытового подразделения Игорь Холодков в прямом эфире рассказали о том, как формируются платёжные документы, какой должна быть температура в квартирах и многом другом.Насколько тепло в квартирах БарнаулаМногих барнаульцев заинтересовали нормативы и фактический уровень температуры в квартирах. Отдельные горожане сетовали на то, что в помещениях бывает прохладно, другие – наоборот, на жару. Третьи интересовались, какие, вообще, существуют нормативы.Александр Гросс отметил, что понимание комфорта у людей разнится. Одна и та же температура может показаться кому-то слишком высокой, а кому-то чересчур низкой. Тем не менее, есть установленная норма, согласно которой минимальный уровень температуры воздуха в квартире установлен на уровне 18 градусов. Однако СГК в качестве такого минимума принимает отметку в 20 градусов тепла, а в целом старается поддерживать уровень 22-24 градуса. Как выяснилось, это – температура, комфортная для большинства горожан. Фактический уровень варьируется в зависимости от таких факторов, как, например, утеплённость подъезда.«Многое зависит от дома – один подъезд хорошо утеплён, а другой подъезд – не утеплён. А если подъезд не утеплён, я вам могу уверенно сказать, что на 2-3 градуса температура в квартире может быть ниже», – отметил директор теплосетевого подразделения.Как формируются платежи за отопление в БарнаулеГлавными же вопросами, волнующими жителей краевого центра, стали вопросы денежные. В связи с аномальными морозами начисления увеличились. По словам Игоря Холодкова, средний прирост по барнаульскому жилфонду составил 26%. При этом, тарификация не изменилась.Напомним, тариф на отопление устанавливается Управлением Алтайского края по регулированию цен и тарифов. 1 июля 2020 года тариф вырос на 4,93%, и к настоящему моменту стоимость одной Гкал составляет 1991,52 рубля. Директор теплосбытового отделения СГК отметил, что до 1 июля 2021 года новых повышений тарифа не планировалось.Интересно, что в соседнем Новосибирске тариф ниже барнаульского. Однако представители СГК заметили, что у этой медали – две стороны. Так, Игорь Холодков пояснил, что себестоимость 1 Гкал в Новосибирске ниже за счёт того, что сам город гораздо больше. При этом, в нём уже пять лет искусственно сдерживается рост тарифов. Но на пользу тепловым сетям и станциям это не идёт, поскольку на их модернизацию не направляется достаточно денег.«Повреждаемость в Новосибирске примерно в 2-3 раза выше, чем у нас. Это мы связываем, в том числе, и со сдерживанием тарифов. Серьёзных порывов в этом сезоне даже в морозы не было. А в Новосибирске – были. Мы выполняли серьёзные ремонты в последние два года, тогда как в Новосибирске подобного не наблюдалось», – добавил Александр Гросс.Как регулируется подача тепла в квартиры БарнаулаПомимо тарифов, горожан заинтересовали также критерии, по которым регулируется подача тепла в квартиры. В СГК на это ответили, что регулировка происходит по погоде. Александр Гросс пояснил, что компания взаимодействует с местным Гидрометцентром и получает от него данные ежесуточного мониторинга. На их основе и корректируется подача тепла на источники.Что касается учёта полученной тепловой энергии, то он осуществляется управляющими компаниями и ТСЖ. Ежесуточно снимаются показания счётчиков, фиксирующих поступление тепла в дом. Полученный объём перемножается на тариф и потребитель получает в квитанции конечную сумму, которую ему предстоит уплатить.Также горожане вправе устанавливать отдельные счётчики на радиаторы или стояки. Однако затраты на это будут довольно велики, а платить за отопление мест общего пользования в доме всё равно придётся.