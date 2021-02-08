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Общество

Берегите тепло. Барнаульцы в прямом эфире пообщались с руководителями местного отделения СГК

Они рассказали о том, как формируются платёжные документы, какой должна быть температура в квартирах и многом другом