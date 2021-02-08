Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 февраля 2021: в регион завезли более 37 тысяч комплектов вакцины

Коронавирус в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае на 9 февраля 2021 года, за последние сутки в крае скончалось 13 человек, 176 – заболели, 129 – выписались по выздоровлению.

Общее число заболевших составляет 40 437 человек. Болезнь у всех протекала по-разному: пневмонию перенесли 10 950 человек, основная масса - 22 114 случаев – перенесли это как ОРВИ. Бессимптомное течение было зафиксирвоано в 7373 случаях. Но это лишь те, кто подозревал у себя ковид и сделал тест, в реальности это цифра может оказаться гораздо больше.

- Сейчас в ковидных госпиталях находятся 1677 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находится на лечении 692 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Состояние 349 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 88 пациентов, - сообщает оперативный штаб.

Больницы края готовы принять более 3 тыс. человек. За все время, пока вирус бушует в крае, скончались 2069 человек. Между тем. В крае продолжается вакцинирование, полностью привиты (поставили обе прививки) более 2,5 тыс. человек. Еще 15,2 тыс. поставили первую.

Запасы векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в медучреждения Алтайского края составляют 37 222 комплекта.