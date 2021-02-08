8 февраля в России отмечается День науки. О том, как совершаются открытия, о гениальности и образовании – в интервью с доктором биологических наук, профессором Людмилой Комаровой.- Если говорить о науке в целом, в каком она направлении сегодня движется?- У нас много открытий в генной инженерии, развиваются цифровые технологии. Если говорить про Алтайский край, у нас потрясающие селекционеры в НИИ Лисавенко. Они сохранили генофонд всех семян, недавно оппонировала им проект и диссертацию. Они создают новые сорта, ягодные, уже генномодифицированные. Не пугайтесь этого слова – мы сложный, многоклеточный организм, который никогда не даст встроить в себя чужой геном. Вирус может это проделать с нашими клетками, а растения - нет. Сколько тысяч лет человек питается мясом, растениями – еще ни у кого рога не выросли. На генетические аномалии у людей влияет загрязненная среда.- Почему наукой в основном занимаются мужчины?- Гениев среди мужчин намного больше, чем среди женщин, и это не звезды так складываются, а гены. Есть их совокупность, которая отвечает за особенности мышления и это всегда связано с женской Х-хромосомой. Но почему-то женщина зачастую лишь носитель. Помните из курса школьной биологии, что набор хромосом «ХY» – это всегда мальчик, соответственно, девочки получают набор «ХХ». Получается, что «умную» Х-хромосому мужчина может передать только дочери, мальчику достается «Y». Если вы хотите умных детей, женитесь на умной женщине, но мужчины обычно предпочитают красивых и глупых... Кстати, в Америке, чтобы понять интеллектуальный потенциал ребенка, тестируют его мать.- А сколько IQ у вас?- Мало, когда проходила, было 167. Это не много, не думайте. Норма в 100 баллов – это было придумано, чтобы выявить умственно отсталых, неспособных к обучению. А вообще, мы как-то открывали классы для особо одаренных детей в Бийске. Они учили все дисциплины углубленно, когда пришли студенты и начали проводить тесты IQ, оказалось, что у тех, кто отставал, условных двоечников и троечников, самый высокий IQ. Коэффициент - не показатель, насколько мощный твой мозг.- Может ли наша система образования подготовить новых ученых, вырастить гениев?- Однозначно нет. Сейчас идет натаскивание на ЕГЭ, подготовка к тестированию, предметы сокращены. Это плохо. Посмотрите, как развивается шведская школа. Там детей не учат в первых классах считать-писать, их учат ходить в гости, театр, выставки, прививаются социальные навыки – потом они это обсуждают, потому что смотрят вроде на одно и то же, но видят по-разному. Я как-то проводила форсайт-проекты со школьниками – это когда мы распределяемся как специалисты, берем одну проблему и решаем с разных позиций. Я говорила, пишите проекты, пусть самые фантастичные (иногда они становятся бизнесом с миллиардным бюджетом). Они растерялись. Я оценивала это так: кол - отказался отвечать, «2» – вышел отвечать плохо, «3» – выучил учебник, «4» – рассказал хорошо учебник, привел примеры, «5» – если сформировал собственное мнение, опираясь на разные источники. Они сначала выдали однотипные решения – списали и скопировали. Сейчас детей учат все делать по шаблону. Это большая ошибка.- Расскажите, почему вы вообще начали изучать комаров?- Мне попался хороший руководитель, поэтому пошла в науку, а изучать комаров стала потому что я была одна в СССР, кто этим занимается этой проблемой. Потом был жгучий интерес выучить язык, когда мне в Швеции в рабочей командировке сказали – твой русский никому не нужен, учи английский. Это был вызов. Появлялись новые возможности - мне купили хороший микроскопом, я начала смотреть на комаров, а там такие шипы, такие усики, бугорки, веточки – это были признаки, и каждый очень важен. Нужно было доказать самой себе, что могу. Уже почти 30 лет этим и занимаюсь.Читайте также«Невероятно красивые – с шипами и усиками»: алтайский ученый собрала коллекцию комариных гениталийПрофессор Людмила Комарова показала экспонаты и рассказала про насекомых и любовную химию (далее)