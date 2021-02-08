Двух жителей Барнаула обвиняли в избиении полицейского, но потом вдруг оправдали

Полицейский приехал к ним из-за жалобы соседей на шум. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле оправдали двух мужчин, которые якобы избивали полицейского. Коллегия присяжных признала их невиновными. Как сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда, 45-летний Роман Ш. и 43-летний Андрей К. обвинялись в том, что в феврале прошлого года в состоянии алкогольного опьянения совершили умышленное преступление против сотрудника полиции.

Правоохранитель приехал на вызов в один из домов на ул. Советской Армии. Соседям не понравилось, что Роман и Андрей устроили шумную гулянку со своим знакомым. Когда полицейский подошел к квартире, он позвонил в дверь и показал в глазок удостоверение. Мужчины не обрадовались незваному гостю. Встретить блюстителя закона Андрей решил с кухонным ножом в руке. Вместе с Романом они вышли на площадку, повалили полицейского на пол и начали избивать его. Андрей даже попытался ударить правоохранителя ножом, но тот успел выбить его из рук. Оставшись без оружия, негодяй начал душить сотрудника полиции. Окончательно обезвредить дебоширов помог напарник полицейского.

Однако коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт «об отсутствии события преступления». Подсудимых признали невиновными и оправдали. При этом пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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