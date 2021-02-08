Как алтайские вузы возвращаются к привычной жизни после пандемии

Сейчас в большинстве вузов применяется смешанный формат обучения Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 8 февраля, Минобрнауки РФ предписало вернуть в подведомственных вузах традиционный формат обучения. При этом, университетам было необходимо учесть эпидобстановку и получить одобрение регионального Роспотребнадзора. «Комсомолка» решила выяснить, как теперь будут учиться алтайские студенты, и вообще поменяется ли что-то.

Online – уже тоже традиция

Как рассказали корреспонденту в пресс-службе Алтайского государственного педагогического университета, с начала нового учебного года в вузе учатся в очном формате с элементами дистанта. Сейчас полностью перейти на очный формат тоже не получается по нескольким причинам:

- Иностранные студенты пока не могут обучаться очно, так как границы закрыты. Кроме того, согласно последним изменениям в указе губернатора Алтайского края, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 6 марта. Поэтому наши преподаватели пока тоже продолжат работать в дистанционном формате, - отметили в пресс-центре.

Смешанный формат сохраняется пока и в техническом вузе – дистанционно продолжают работать преподаватели старше 65 лет и студенты из других государств. Кроме того, отдельные группы могут направить коллективное заявление в деканат с просьбой продолжить учиться на удаленке.

Похожая ситуация и в медуниверситете. С сегодняшнего дня большинство студентов вышли на очное обучение, но учащиеся второго, третьего и пятого курсов лечебного института и направления педиатрии пока продолжат учиться дистанционно.

- Это связано с тем, что мы подчиняемся не только Минобрнауки, но и Минздраву. Поэтому будем работать в таком формате до особого распоряжения Минздрава и Роспотребнадзора, - подчеркнули в пресс-службе вуза.

А в краевом аграрном университете все вышли на учебу в режиме offline. Как заверили в пресс-службе университета, из «офиса» работают и представители старшего поколения: «Согласно приказу, разрешено допускать к работе в очном формате педагогических работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, по согласованию с ректором университета».

В масках и без температурящих

Главным условием для возобновления очного обучения является соблюдение предписаний Роспотребнадзора. В региональном управлении отметили, что в вузах, как и ранее, необходимо соблюдать масочный режим, не допускать учащихся или сотрудников с температурой или другими признаками инфекционных заболеваний, проводить дезинфекцию и влажную уборку, обеспечить студентов антисептиками, и так далее.

При этом, как говорится в приказе Минобрнауки РФ, если организации должны быть готовы к ухудшению эпидемиологической и возвращению ограничений, связанных с организацией учебного процесса.

Справка КП

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю принимают обращения по поводу организации учебного процесса в высших образовательных организациях. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по номеру телефона - 8 (3852) 66-54-27, направив письменное обращение по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, или заполнив форму на сайте ведомства http://22.rospotrebnadzor.ru/

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