Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 февраля 2021: снижается число положительных тестов

Общее число инфицированных превысило 40 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ото дня в день снижается количество новых положительных тестов на коронавирус. Только за последние сутки в регионе было выявлено 177 случаев.

К сравнению, еще пару недель назад ежедневно прирост составлял в среднем около 190 случаев. Последние инфицированные, по данным оперативного штаба, были установлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 49, Рубцовск – 15, Бийск – 14, Алейск – 8, Ребрихинский, Шелаболихинский районы – по 6 заболевших, Новоалтайск, Шипуновский район – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Поспелихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Ельцовский , Михайловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Славгород, Баевский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Красногорский, Крутихинский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Родинский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, общее число зараженных за все время наблюдения составило уже 40 261 человек. Из них смогли выкарабкаться 36 042. За минувшие сутки выписку получили 140 пациентов.

Не смогли справиться с инфекцией уже более двух тысяч человек. Все они – взрослые люди.

На сегодняшний день в госпиталях остаются больше полутора тысяч ковид-положительных пациентов, а также больше 600 больных вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 345, из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких – 96, - добавляют в оперативном штабе.

В резерве остаются больше 700 коек.

На домашнем лечении находятся 27 бессимптомных вирусоносителей и 455 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

До конца месяца власти намерены доставить в Алтайский край еще почти 86 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции.