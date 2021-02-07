В долине Актру создали безопасный маршрут для проведения спортивно-образовательных уроков

Специальные навыки и оборудование для прохождения трассы не потребуются (Фото: Сергей Астахов)

В долине Актру в Республике Алтае специалисты Томского государственного университета создали безопасный маршрут для проведения спортивно-образовательных уроков. Причем пройти его смогут все, вне зависимости от физической формы.

Авторами проекта выступили сотрудники базового Центра коллективного пользования «Актру» ТГУ и альпинистского лагеря «Актру». Маршрут можно назвать лайтовым: его смогут преодолеть все без исключения, вне зависимости от степени подготовленности и наличия индивидуального спортивного снаряжения.

– Протяженность маршрута «Живого урока» – пять километров, более 700 метров из которых – это вновь оборудованная трасса «Виа-Феррата». Около пяти часов участники передвигаются по различным формам горного рельефа с набором высоты от 2100 до 3100 метров над уровнем моря с помощью специального снаряжения. Трасса оборудована по всем стандартам безопасности и доступна для прохождения как детям, так и людям старшего возраста, – рассказывает директор ЦКП «Актру» ТГУ Сергей Астахов.

Урок стартует непосредственно на станции Томского университета. Туристам рассказывают историю освоения долины Актру, ведь это уникальная территория, на которой наглядно можно увидеть этапы эволюции. Помимо этого здесь обитают различные животные и произрастают уникальные растения.

После вводной теоретической части участники переходят к практической – к подъему по склону горы Кызылташ. Группу сопровождает инструктор-проводник.

– Поскольку это не совсем обычный урок и во время движения возникает дополнительная эйфория не только от окружающих видов, но и от преодоления собственных комплексов, мы назвали его драйв-уроком. Благодаря профессиональному оборудованию во время его прохождения участники могут добраться до самых интересных уголков природы, где раньше бывали только опытные альпинисты. Принцип работы в том, чтобы ни на секунду не оставить человека без страховки, – поясняет Сергей Астахов.

На маршруте группа поднимается до самой высшей точки - кара Тронова. Он располагается на высоте 2800 метров над уровнем моря. Затем предстоит не менее интересный спуск. Туристы не только наглядно посмотрят уникальные растения, но и воочию проследят результаты климатических изменения. Весь этот поход также будет сопровождаться справочной информацией от проводника.

Предполагается, что такие уроки будут проходить все лето.