Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 февраля 2021: более 40 тысяч заболевших COVID-19

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. С начала пандемии их общее число превысило 40 тыс. человек. При этом выздоровевших уже почти 36 тыс. человек, а умерших с COVID-19 свыше 2 тыс.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1500 человек. Кроме того, свыше 600 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 342, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 64. Минздрав края развернул 3085 коек, к кислороду подключены 1996, с ИВЛ – 328.

– 25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 458 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе в субботу.

Из общего числа заболевших 416 случаев – завозные, в том числе, 169 – из-за рубежа; 23712 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 40084 заболевших: 10905 – у больных внебольничной пневмонией, 21824 – у заболевших ОРВИ, в 7355 случаях – бессимптомное течение, по данным на 6 февраля.

Всего в крае на коронавирус обследовали свыше 1,1 млн человек.

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