Экс-начальницу осудили за доведение до самоубийства следовательницы из Барнаула

Приговор не вступил в свою законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Лангепасе осудили бывшую начальницу следственного отделения полиции города. Ее обвиняли в доведении до самоубийства следовательницы Кристины Стребельцевой, которая приехала в Лангепас из Барнаула.

На сайте Лангепасского городского суда сказано, что изначально экс-полицейскому инкриминировались две статьи УК РФ. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), а также доведение до самоубийства лица, находящегося в зависимости от виновного (п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ). Однако в итоге суд нашел доказанной вину лишь в доведении до самоубийства.

– Судом исключены суждения о наличии превышения должностных полномочий, а также о нахождении потерпевшей в зависимом состоянии от подсудимой, – сообщили в суде.

Действия бывшей начальницы следственного отделения полиции города квалифицировали по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года.

– В качестве дополнительного наказания суд запретил подсудимой занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 6 лет, – говорится на сайте суда.

Приговор не вступил в свою законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что трагедия произошла 18 июня 2018 года в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа. Тело Кристины Стребельцевой обнаружили на рабочем месте. Она оставила предсмертную записку, обвинив во всем свою начальницу.

Погибшая девушка из Барнаула Фото: Личный архив

Кристина перевелась на север из Барнаула в 2018 году. Там у нее никого не было, но и в Барнауле ничего не держало. За год до смерти 27-летняя девушка вышла замуж, но брак оказался непрочным, в последнее время они с мужем уже не жили вместе и собирались разводиться. Поэтому переезд казался хорошей идеей, но у нее не сложились отношения с руководителем. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.

Кроме того, ранее о конфликте дочери с начальницей рассказала мать покончившей с собой следовательницы из Барнаула.

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