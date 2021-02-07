Преступления нацистов. Барнаульцам представят уникальные архивные документы

Выставку можно посетить до 1 июня. Фото: министерство культуры Алтайского края.

В Алтайском государственном краеведческом музее с 8 февраля будет работать выставка «Без срока давности». Уникальная коллекция архивных документов расскажет о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также преступлениях нацистов и их пособников, сообщают в министерстве культуры Алтайского края.

В понедельник, 8 февраля, выставка откроется одновременно в 63 регионах России. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Эксперты систематизировали около 7 тыс. архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории.

– На выставке будут представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы, – сообщили в минкульте.

Там добавили, что выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа. В частности, речь идет о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, травле голодом и создании несовместимых с жизнью условий существования.

В церемонии открытия выставки в Барнауле будут участвовать представители правительства региона, поискового движения, волонтеры и молодежных организаций.

В Алтайском крае выставка архивных документов «Без срока давности» будет работать до 1 июня 2021 года.

– В здании краеведческого музея посетить выставку будет возможно до 19 февраля. С 1 марта она будет представлена в высших и средних образовательных учреждениях Барнаула и в музеях края, – резюмировали в минкульте региона.

Факт

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».

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