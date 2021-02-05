«Объединились для борьбы за власть»: чем закончилась конференция «Справедливой России» на Алтае

Фото предоставлено алтайским краевым отделением партии «Справедливая Россия»

5 февраля в Барнауле прошла региональная конференция алтайского краевого отделения партии «Справедливая Россия». Главным её событием стало избрание делегатов, которые отправятся на съезд новой объединённой партии. Он состоится 22 февраля в Москве.

От алтайского реготделения делегатами выбрали Анну Коваленко и Тамару Ширковец. Сверх квоты туда как депутат Госдумы отправится лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев. Он рассказал «КП на Алтае» о программе партии и планах на будущее.

Александр Терентьев отметил, что в Алтайском крае рассыпаются КПРФ и ЛДПР, а «Справедливая Россия» укрепляется теми активистами, которые переходят в неё из этих партий. В целом, многопартийность депутат оценил скептически, указав, что многочисленность партий размывает политическое поле страны и ничего не несёт избирателям. В итоге их голоса уходят к «Единой России».

«Это, фактически, обман населения. Желательно, чтобы партий было две и Социалистическая партия «Справедливая Россия – патриоты за правду» была партией власти», – выразил мнение глава алтайских эсеров, добавив, что партийцы объединяются не просто так, а для борьбы за власть в стране.

Фото предоставлено алтайским краевым отделением партии «Справедливая Россия»

Что касается программы новой объединённой партии, то в числе ключевых пунктов Александр Терентьев указал национальную экономику в качестве самого главного и важного. По его словам, в промышленном сегменте партия намерена поддержать глубокую переработку, отдав ей приоритет перед сырьевым сектором. Также в программе значатся: введение прогрессивной шкалы налогообложения, индексация пенсий работающим пенсионерам, увеличение расходов на образование (которое должно быть всеобщим и бесплатным), а также – на здравоохранение. Впоследствии партийная программа будет ещё дорабатываться, этим сейчас занимается специальная рабочая группа.

«Я думаю, что мы серьёзно прирастём в краевом Законодательном Собрании и очень хотелось бы нарушить то спокойствие «Единой России», в котором она пребывает с последних думских выборов. <…> Этот выборный год покажет, кто прав. Люди должны проголосовать за «Справедливую Россию», – отметил депутат Госдумы.