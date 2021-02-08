На Алтае женщина отсудила полмиллиона рублей у торговой сети "Аникс" за сломанную руку

Решение суда не вступило в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске женщина сломала руку, когда выходила из магазина, и обратилась с иском к торговой сети «Аникс». За полученную травму суд обязал выплатить горожанке крупную компенсацию.

Как рассказала «Комсомольской Правде - Барнаул» Яна Туденева, помощник прокурора Республики Алтай по взаимодействию со СМИ и общественностью, суд окончил рассмотрение гражданского дела по иску жительницы города о возмещении морального вреда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина получила травму в сентября 2019 года при выходе из магазина «Аникс».

– Падение произошло в связи с тем, что в помещении магазина не были обеспечены безопасные условия для покупателей,– сообщили в ведомстве.

На выходе из магазина между полом и нижней частью дверного полотна был зазор, куда наступила горожанка. Женщина резко упала на левую руку и получила серьезный перелом. В частности, повреждены суставы предплечья. Уже провели одну операцию, вперед будет еще одна. После падения женщины зазор у выхода из магазина закрыли.

Представитель прокуратуры города поддержала требования о возмещении морального вреда из-за причинения вреда здоровью женщины.

– В связи с бездействием по обеспечению безопасных условий для покупателей Горно-Алтайский городской суд обязал ответчика возместить моральный вред истцу в размере 500 тыс. рублей, – резюмировали в ведомстве.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что жительница Барнаула обратилась в суд с иском к банному комплексу, где получила травму. Было установлено, что потерпевшая, спускаясь по лестнице в парильном отделении, поскользнулась на мокром кафеле, упала спиной на ступени и получила травму средней тяжести. Специалисты провели проверку комплекса и пришли к выводу, что покрытие полов не соответствует требованиям СНиПа. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.

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