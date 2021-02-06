На рынке труда началась эпоха ренессанса: половина сотрудников заявила о снижении мотивации к работе

Сейчас в центр ставится не коллектив, а отдельный человек со своими желаниями и творческими процессами Фото: Олег УКЛАДОВ

После пандемии мир изменился, это ощущается в воздухе как-то неуловимо, как если бы поменялось русло реки, но заметным это станет лишь по весне, когда сойдет лед. Барнаульский эксперт, бизнес-стратег Анна Немчинова говорит, что изменения можно увидеть уже сейчас на примере рынка труда – по последним исследованиям, почти половина сотрудников российских компаний заявила о снижении мотивации.

Поворот ценностей

- Снижение мотивации связывают с приходом удаленки, изменением экономической ситуации, но это все внешние факторы. В обществе произошел кризис, который привел к пересмотру ценностей. Эти 50 процентов осознали, что прежние ценности для них больше не приоритетны, - говорит специалист.

Раньше ценностью было достижения статуса, власти или комфорта. На этом стояла и мотивация – работодатель предлагал карьерный рост или деньги как возможность достижения комфорта.

- Это все опиралось на планирование - летом поеду в отпуск на Бали, через год куплю машину, через пять поменяю квартиру. Мы предъявляли это социуму, вот, смотрите, я молодец, уважайте меня. Но во время пандемии люди столкнулись со страхом неизвестности перед будущим, они вдруг осознали, что прежняя опора не даст им чувства безопасности. И пока это ощущается в потере мотивации - «не хочу работать», - говорит Немчинова.

Человек в центре

Можно сказать, что сейчас меняется национальная идея. Общество проходит разные этапы развития, и в каждом свой лейтмотив - выживание, достижение «светлого будущего», каждый сам за себя и т.д.

- Сейчас в центр ставится не коллектив, а отдельный человек со своими желаниями и творческими процессами, как в эпоху ренессанса, когда акцент смещается с удовлетворения потребности в безопасности и выживании на творчество, - говорит специалист.

Сейчас компании начинают перестраиваться и идти от потенциала человека. Тренд такой, что люди сами будут диктовать условия работодателю. Когда они смотрят вакансию, они думают, что эта компания может дать мне.

- Когда я провожу собеседования, в первую очередь смотрю на желания и амбиции. И как это потом можно встроить в цель компании. Конечно, мы можем взять «раба» без учета его потребностей на некоторое время, но эффективнее найти именно сотрудника, у которого будет совершенно иной коэффициент полезного действия, - говорит специалист.

Эмоциональное выгорание

Отсутствие мотивации к работе – серьезный звоночек перед выгоранием.

- Попытка замотивировать себя какими-то вознаграждениями, обещаниями или уговорами носит временный эффект. Это как жить с нелюбимым человеком и пытаться вознаграждать себя левыми связями или путешествовать, но итог все равно один - ты вернешься, а он или она будет тебя раздражать все больше и больше, - говорит Анна Немчинова.

Бросить все и уйти в горизонт могут позволить себе далеко не все - возникает страх неизвестности. Люди стараются отодвинуть этот момент как можно дальше. При этом они получают максимальное эмоциональное выгорание.

- Мы часто видим на собеседовании людей, которые ищут новую работу и при этом находятся в состоянии глубокого эмоционального выгорания. Иногда это уже переросло в депрессию. Им нужна работа лишь для денег, чтобы обеспечить выживание тела, - говорит специалист. - Мы не берем в таком случае. Я рекомендую человеку пройти курс психологической реабилитации. У нас есть клиника неврозов, которая бесплатно принимает.

Что делать, чтобы преодолеть выгорание

- Обратитесь к психологу. Возможно, вы находитесь в эмоциональной воронке, из которой самостоятельно не выбраться.

Анна Немчинова. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Начинайте разбираться со своим творческим «хочу» – рисуйте, читайте, спите, возвращайте себя себе.

- Смотрите те фильмы и материалы, которые будут давать другой эмоциональный настрой.

- Пересмотрите питание в пользу того, что хочется есть, а не того, чтобы лишь бы чем-то набить желудок.

- Начинайте ходить и гулять, чтобы убрать накопленный кортизол (гормон стресса), который не дает возможность выдохнуть.

- Сосредоточьтесь на простых физических действиях – помыть пол, постричь лужайку у дома - где не нужно думать и принимать решений

- Помните, что срок выхода из выгорания у каждого свой – в один прекрасный день вы проснетесь и поймете, что жизнь хороша. Вот тогда и надо идти искать работу.

Профессиональная деградация

Если начала снижаться мотивация, люди поступают двумя способами. По практике, самый распространенный – это сказать себе, что ты молодец и остаться в состоянии стагнации. Такой сотрудник неизбежно начнет топить других, чтобы никто его не подсидел и не будет давать никому развиваться. Как понять, что происходит профессиональная деградация?

- Появляется страх перед новыми задачами, новыми сотрудниками, ты боишься, что кто-то может подмять тебя под себя, отобрать место. Возникает страх перед новыми знаниями, причем себе обычно объясняют это усталостью, типа, ну чему вы можете меня еще научить, я и так все знаю. Знания ведь неизбежно придется обработать и начать применять, а это уже не по силам, - говорит Немчинова.

Второй путь – это обнулиться. Для этого придется принять решение развернуться и уйти в другую сторону, сменить сферу деятельности. Она может быть смежной, главное, что ты получаешь новые функции. Тогда ты снова начинаешь двигаться и развиваться. Самое сложное в этом понять, что ты ничего не можешь, старый опыт уже нигде не применить.

- Есть такое понятие – долина плача. Ты поднялся на гору, понимаешь, что ты крутой, но тут видишь гору повыше. Расстояние между ними небольшое, но чтобы подняться на другую вершину, надо спуститься вниз и начать новый подъем. Многие надолго зависают в этой долине плача, не осознавая, что здесь нужно всего лишь приобретать новые знания. Нужно осознавать, что гора, на которую ты поднимаешься – это вообще не предел твоей жизни. Гор будет много. И обнуляться придется снова и снова, - рассказывает Немчинова.

Тот, кто принял решение ничего не делать и остаться на своей горе, неизбежно становится токсичным и начинает распространять страх повсюду. Если вы работаете с таким человеком, то локальные «революции» не помогут, подумайте об уходе. Человек в таком состоянии как паук, плетущий липкую паутину, втянет вас в свою ловушку. Если вы эволюционируете – вы будете делать это в любом месте.

Не забывайте, что в свою профессию можно влюбиться заново – для этого придется уйти в глубь профессии. Можно найти наставника, эксперта, который был бы вам интересен. Это поможет увидеть новые цели и возможности роста.