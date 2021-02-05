«В операционной не важно – мужчина ты или женщина, там нужно хладнокровие»: онкологи рассказали, появится ли лекарство от рака и о заговоре фармацевтов

4 февраля прошел Всемирный день борьбы против рака. Фото: Алтайский онкологический диспансер

4 февраля онкологи отметили Всемирный день борьбы против рака. О том, есть ли универсальное средство лечения, о заговоре фармацевтов и почему женщины-хирурги лучше мужчин, в эфире радио "Комсомольская правда" - Барнаул" рассказали заведующий отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера Григорий Гликенфрейд и врач отделения Анастасия Фролова.

- Григорий Михайлович, как на сегодня обстоит ситуация с заболеваемостью раком в нашем регионе?

- Заболеваемость из года в год неуклонно увеличивается, хотя не скажу, что это страшные цифры. В среднем – 10 тысяч впервые выявленных по злокачественным образованиям в год по Алтайскому краю. Важно не путать заболеваемость и выявляемость. В прошлый год – в связи с приоритетами по коронавирусу - выявляемость по многим заболеваниям снизилась. В следующем году мы можем добрать этих больных, но уже в более запущенной стадии. Показательна ситуация с раком щитовидной железы. Я работаю уже 25 лет. Ежегодно в крае регистрировалось около 500 первичных пациентов с раком щитовидной железы. В этом году это число составило 250. Это не значит, что их стало меньше. Скорее всего, люди из-за ситуации с коронавирусом не смогли обследоваться. В следующем году мы можем их увидеть, но болезнь может оказаться в запущенной форме.

4 февраля прошел Всемирный день борьбы против рака. Фото: Юлия КОРЧАГИНА

- Правда, что рак молодеет?

- Это заблуждение. Рак не однороден, какие-то виды выявляются у молодых, другие, наоборот, у пожилых. В целом рак не молодеет, а стареет – люди стали жить дольше. Представьте, человеку 60 лет, он мог бы умереть от инфаркта миокарда, но его спасают, и он спокойно доживает до своего рака в 70 лет, - рассказывает хирург.

- Анастасия, как пациенты относятся к вашему молодому возрасту? Были ли курьезные случаи?

- Относятся нормально. Но в кабинет заходят не с первого раза, это уже обычная история: откроют-закроют дверь, и так несколько раз – думают, что врача еще нет, а я – это медсестра. Могут даже спуститься в регистратуру, начинают выяснять, мол, да что же это такое, врача до сих пор нет! Их за ручку ко мне приводят. Потом признаются, что сначала приняли меня за медсестру. Недоверия нет, некоторые, видя молодого специалиста, наоборот, стараются к нему попасть – у такого врача могут быть новые мысли, идеи.

- У вас в отделении работают 4 женщины. Это при том, что онкологией занимаются преимущественно мужчины, кто лучше оперирует?

- Женщины более ответственны, собраны, - говорит Григорий Гликенфрейд. - То, что мужчинам дается с огромным трудом, с напряжением всех сил, женщина делает на одном дыхании. На самом деле в операционной пол не важен, там нужно хладнокровие. Отбор происходит еще на этапе обучения. Кто не может превозмочь себя, уходит в другое направление - и не важно, мужчина это или женщина. Сейчас вообще во всем мире идет выравнивание по специальностям, которые раньше были отчасти недоступны женщинам – с каждым годом их будет становиться только больше.

4 февраля прошел Всемирный день борьбы против рака. Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Не раз слышал, что рак лучше всего лечить в Москве или Новосибирске, как вы оцениваете качество медицины в Алтайском крае?

- Как писал Михаил Зощенко, хворать лучше дома. Технологии, которые применяются в столичных клиниках, имеют декларативный характер. На хорошо оформленных сайтах пишут, мы вас вылечим, люди едут консультироваться, но чаще всего с рекомендациями лечиться дома. Кроме того, последствия «удаленного» лечения, при всем моем уважении к врачам федерального центра, далеко не всегда адекватного, приходится расхлебывать нам, - считает заведующий отделением. - Там могут расписать схему лечения, но поймите, что мы все пользуемся одними и теми же исследованиями и рекомендациями. Вся информация находится в доступной форме. И те рекомендации, которые они выдают, ничем не отличаются от тех, которые выдали бы мы. Мы всегда здесь, мы будем вами заниматься, а специалист в Москве – попробуй, поймай его второй раз.

- У каждого врача свое кладбище. Расскажите про самые сложные случаи из вашей практики.

- Хирурги не любят это вспоминать, - вздыхает Григорий Гликенфрейд. - Связано это даже не с погрешностью хирургической техники, а со спецификой самого заболевания. Зачастую человек обращается к врачам тогда, когда его уже в принципе невозможно вылечить. Можно полечить, и он проживет еще какое-то время. Если берешь человека в 50 лет с тяжелым заболеванием, лечишь его, и он прожил пять, а лучше 10 лет, но все равно потом погиб, он все равно, благодаря врачам, получил это время плюсом, и это большое достижение.

В стенах больницы умирает на самом деле немного людей – мы же внимательно изучаем состояние каждого пациента, возможности его организма, и только на основе этого анализа принимаем решение, делать операцию или нет. Кстати, чаще всего смерть бывает связана не с хирургическими причинами.

- Онкодиссиденты часто говорят, что лечить рак можно травами и содой, а все современное лечение – это сговор врачей и фармацевтов, как вы к этому относитесь?

- Если заговор и есть, то среди фармацевтов, врачи не имеют к этому никакого отношения. У меня были такие случаи, - вспоминает Анастасия Фролова. - Пациент отрицал, что у него есть онкозаболевание, хотя оно было доказано анализами, его было видно невооруженным глазом, но он отказался от лечения. Он сказал, что посоветовался с супругой и решил лечиться у травника. Спустя, наверное, год, он снова пришел на прием, но опухоль уже была запущена, и, к сожалению, даже после курса лучевой терапии пациент скончался. Поймите, от рака нельзя вылечиться травами.

4 февраля прошел Всемирный день борьбы против рака. Фото: Алтайский онкологический диспансер

- Если у человека растет опухоль, она снаружи, ее видно невооруженным глазом, то он сам принимает решение – лечиться или нет, - рассуждает Григорий Гликенфрейд. - С внутренними органами немного сложнее: заболевание может оставаться незамеченным, пока не возникнет нарушение функций. Конечно, можно прятать голову как страус, но в этом случае из начальной стадии получим запущенную. Я не видел ни одного человека, который вылечился бы от рака с помощью таких методов. Мы не отрицаем фитотерапию или поддерживающую терапию, можно осуществлять это в комплексе. Плохо, когда противопоставляется одно другому или когда в процесс той же химиотерапия вмешивается фитоспециалист с назначением ядовитых травок. Это не помогает никому, беда в том, что можно отравить весь организм, посадить внутренние органы и иммунную систему.

- Врачи суеверны, расскажите про свои необычные приметы и привычки и ваших коллег?

- Особых примет нет. Главное, разобраться с писаниной, чтобы она не висела над душой на операции. Наш главный врач, Вихлянов Игорь Владиславович, если делает операцию, перчатку всегда надевает с левой руки. Но это все скорее относится к самоорганизации – все выполнил, программа задана, а значит, и операция пройдет успешно. Это успокаивает и придает уверенности.

- Появится ли когда-нибудь «пилюля», которая позволит победить рак?

- Цивилизация развивается. Если задуматься, то, что раньше казалось ерундой, теперь, к примеру, в кармане в виде сотового телефона у каждого. Я думаю, что пилюля или какой-то другой способ - это будет замечательно. Конечно, это оставит нас без профессии, но мы готовы пойти на это. Если рак будет повержен, мы найдем себе другое дело, - сказал Григорий Гликенфрейд.