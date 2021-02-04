Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 февраля 2021: больше двух тысяч смертей

Жертвы вируса - только взрослые пациенты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае печальная статистика по коронавирусу достигла очередного антирекорда – по состоянию на 5 февраля 2021 года в регионе зарегистрировано больше двух тысяч летальных случаев.

Все эти люди были инфицированы корнавирусом. Однако непосредственно COVID-19, как причина гибели, отмечены в 1236 случаях, а вот в 776 – зарегистрирована иная причина. Все жертвы вируса – исключительно взрослые люди.

Общее же число зараженных на сегодняшний день по данным оперативного штаба составляет почти 40 тысяч человек. С конца января ежедневный прирост новых положительных тестов составляет в среднем около 180 случаев. За последний отчетный период больные были выявлены: Барнаул – 47, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 11, Заринск, Яровое, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Крутихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Троицкий, Усть-Пристанский, Шелаболихинский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Петропавловский, Табунский районы– по 2 заболевших, Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Рубцовский районы – по 1 заболевшему.

А вот число тех, кто получает выписку, снижается. За последние сутки только 108 пациентов. Общие показатели выздоровевших – больше 35,6 случаев.

Продолжают лечение 1620 пациентов с коронавирусом и 675 – с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Все они получают терапию в условиях стационара. Также там остается один больной по иным причинам.

- Количество тяжелобольных – 345, из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких – 86, - сообщают оперштабе.

На дому лечение получают 29 бессимптомных носителей и более 400 человек с вирусной пневмонией.

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