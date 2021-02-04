Стресс, алкоголь, пищевые добавки: медики рассказали, что провоцирует рак

Раковые клетки под микроскопом. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. С этим заболеванием ежегодно сталкиваются около 11 тыс. жителей Алтайского края. За 2020 год в регионе установили 10 132 случая злокачественных новообразований у тех, кто болеет впервые в жизни. У мужчин чаще всего диагностируют рак легких, предстательной железы и кожи. У женщин в тройке лидеров – рак молочной железы, кожи и кишечника. Почему возникают онкозаболевания, как можно их профилактировать и на какие симптомы следует обратить внимание, рассказали врачи Алтайского краевого онкологического диспансера на пресс-конференции.

Не только Семипалатинск

До сих пор принято, что считать рак у жителей Алтайского края – это следствие радиации от Семипалатинского полигона. Однако сейчас это далеко не основная причина.

– Да, 20 лет назад нам показывали снимки частиц, которые, влетая в легкое, вызывали мелкоклеточный рак. Сейчас все же основная причина рака легкого – это курение, – говорит главврач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

Онколог уверен, что если придерживаться лет 20 схемы «выпил – закурил», то тяжелая патология обеспечена. Россия занимает пятое место в мире по уровню употребления алкоголя, что не особо радует наши органы пищеварительной системы.

– 50 грамм сухого вина раз в месяц не нанесут вреда, – отмечает Татьяна Синкина, заведующая краевой онкологической поликлиникой «Надежда». – Но если употреблять алкоголь каждый день, ни одна поджелудочная железа, ни одна печень такого количества алкоголя не вынесет.

Такие виды онкологии, как рак предстательной железы, связаны по большей части со старением населения края. Люди просто начали доживать до развития онкологии. Сейчас средний возраст заболевших составляет 62,7 года.

Стресс провоцирует рак

Онкологические заболевания связаны не только с вредными привычками, но и в целом с образом жизни: это неправильное питание, низкая физическая активность, стрессы.

– Интенсивный умственный труд, загруженность, стрессы, эмоциональный прессинг дают толчок развитию онкологических заболеваний, в том числе – возникновению рака молочной железы, – отмечает Татьяна Синкина. – Также негативно влияет на здоровье снижение физической нагрузки. Если человек сходил в фитнес-клуб, в бассейн, он потратил отрицательную энергетику, которая накопилась в нем. Если это недоступно, то элементарная 30-минутная ходьба в день так же благотворно воздействует на организм.

«Раковая» пища

Еще один бич современного человека – неправильное питание, большое количество переработанной, высококалорийной пищи, наличие искусственных добавок, консервантов, красителей.

– В первую очередь, нужно отсекать ненатуральные продукты, полуфабрикаты и товары с длительным сроком хранения, – советует Татьяна Синкина. – Сейчас мы едим в основном то, что приобрели. Каким способ был изготовлен тот или иной продукт, не знаем, а некачественная пища оказывает влияние на развитие злокачественных патологий.

Симптомы рака

К сожалению, как таковых симптомов рака нет. Зачастую они появляются, когда уже слишком поздно, но все-таки есть несколько тревожных звоночков, на которые нужно обратить внимание: это снижение веса, выраженная усталость, потеря аппетита. Врачи жалуются, что часто пациенты тянут до последнего и игнорируют свои симптомы до тех пор, когда терпеть становится уже невозможно. Кто-то боится услышать диагноз, кто-то считает, что лечение не нужно, раз его ничего не беспокоит. По итогу они все равно оказываются в онкологической клинике, правда, приходят с уже запущенной стадией.

– У нас больше 70 тыс. человек стоит на учете, но они у нас живут! – говорит Алла Федоскина, заместитель главврача по организационно-методической работе. – Гораздо легче лечить первую и вторую стадии, поэтому так важно проходить профилактические осмотры в своей поликлинике. Помните, рак – не фатальный диагноз, не приговор.

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