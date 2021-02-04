С кашлем и заложенным носом. На Алтае больная воспитательница вынужденно ходила на работу к детям

Детский сад Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 4 февраля в редакцию «Комсомолки» позвонил житель Петропавловского района и рассказал о вопиющей, на его взгляд, ситуации.

- В селе Паутово воспитательница заболела, а больничный никак не может получить. - рассказал мужчина. - Поэтому продолжает на работу ходить больная. Возможно, с ковидом! И за нее переживаю, и за детей, которые могут заразиться!

Речь шла о помощнике воспитателя сельского детского сада «Солнышко» Татьяне Алексеенко.

- Я бы не хотела жаловаться, - замялась Татьяна, когда мы ей позвонили. - В разговоре со знакомыми поделилась, а они вдруг решили вам рассказать. На наш амбулаторный пункт большая нагрузка. Я неделю не могу попасть, прихожу, а талонов нет, уже все расписаны через госуслуги…

В садике, по словам Татьяны, всем сотрудникам измеряют температуру, и она у нее нормальная. Женщина добавила, что сотрудники детсада ходят в масках. При этом по телефону говорила гундосым голосом и пару раз кашлянула.

Заведующая детским садом «Солнышко» Наталья Джабиева нашему звонку удивилась.

- У нас никто из сотрудников не болеет, детей сегодня из-за метели вообще нет, - сказала Джабиева.

Но уже через несколько минут после этого Татьяну Алексеенко отправили домой. Об этом нам рассказала сама Татьяна, когда мы ей еще раз перезвонили. Сказала, что фельдшер пообещала дать ей больничный на следующий день.

- Не надо ничего раздувать, - грубовато и устало заметила фельдшер Ольга Вечкина. - У меня по 40 человек на приеме бывает вместо 18, и с нулевыми талонами принимаю, и при этом я здесь одна… Татьяне я сказала, что дам больничный, несмотря на то, что нет температуры, потому что она работает с детьми.

По словам Вечкиной, ей позвонила заведующая детсада, после этого она сама звонила Татьяне Алексеенко.

- У той никаких претензий, поэтому чьи-то жалобы - просто фейк. Убедительно прошу вас ничего не писать, иначе подам на вас в суд, - пригрозила журналисту (который исполняет свои должностные обязанности, не нарушая никаких законов) Вечкина.

Что остается добавить после этой истории. Маленький эпизод, случившейся в маленьком селе Паутово, по сути, один из тысячи подобных. В нем как в зеркале отразилась ситуация в нашем здравоохранении. Когда врачи зашиваются, а многие люди помогают себе сами, рискую своим здоровьем и здоровьем других. Слава Богу, в этой конкретной истории кашляющей воспитательнице больничный выпишут, и угрозы детям уже не будет.