В Алтайском крае 22 школы и 34 детсада частично закрыли на карантин

Случаев гриппа в крае пока не зарегистрировано Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце января в Алтайском крае начала расти заболеваемость ОРВИ. В настоящее время эпидемический порог превышен на 5,8%, и большая часть заболевших – дети до 14 лет. Из-за этого некоторые школы и детские сады пришлось частично отправить на карантин.

Как сообщила начальник отдела эпидемического надзора краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова, детская заболеваемость связана с тем, что школьники и малыши вышли после праздников в организованные коллективы. Приостановить учебный процесс можно, если в группе или классе отсутствуют больше 20% детей. По данным управления, в настоящее время частично закрыты на карантин 31 класс в 22 школах и 36 групп в 34 детских садах Алтайского края.

В целом, за неделю с 25 по 31 января зарегистрировано 16,6 тысяч случаев заражения вирусной инфекцией, 63% заболевших составляют дети до 14 лет. По сравнению с прошлым годом, цифры меньше, и, вероятно, это связано с антиковидными ограничениями. По словам специалистов, всплеск заболеваемости ОРВИ продержится в регионе еще не меньше шести недель.

Кстати, случаев гриппа в крае пока не зарегистрировано. Ранее высказывалось мнение, что его мог «вытеснить» коронавирус.

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Об этом сообщает Алтайское управление Роспотребнадзора (подробнее)