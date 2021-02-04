Плановую медицинскую помощь возобновляют в Республике Алтай

Диспансеризацию отдельных групп разрешили в Чемальской, Шебалинской и Онгудайской районных больницах Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Республики Алтай продолжают работу по ослаблению ковидных ограничений. Накануне там приняли решение возобновить плановую медицинскую помощь.

Больницы открыты

Республика была последним регионом, павшим перед гнетом пандемии. Соответственно, все процессы связанные с этим, происходят с некоторой задержкой. Так, только сейчас в Горном Алтае возобновляется диспансеризация, приостановленная как раз из-за распространения коронавируса.

- Медицинские организации возобновляют проведение профилактических осмотров и диспансеризации, оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме, - сообщают в региональном минздраве.

Послабления на профосмотры и диспансеризацию отдельных групп разрешили в Чемальской, Шебалинской и Онгудайской районных больницах. В остальных медучреждениях допустили аналогичный формат приема только вечером и в выходные дни.

А в это время только за минувшие сутки в Республике Алтай выявили 43 новых случая заражения, в том числе коронавирус установлен у пятерых детей. Таким образом, за все время наблюдения в регионе лабораторно COVID-19 подтвержден у 15,5 тысяч человек. Большая часть больных приходится на столицу – Горно-Алтайск – 5099 случаев.

Вместе с тем, выздоровели 14 938 пациентов, а скончались – 183 (по причине COVID-19 – 167).

- Мы входим в число регионов с наименьшим приростом. Но снижение уровня заболеваемости – это не основание забыть о противоэпидемических мерах. Масочный режим, режим самоизоляции, социальное дистанцирование – все эти меры должны соблюдаться до полной стабилизации ситуации, – отметил в понедельник, 1 февраля, на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Прежний режим работы

Кроме того, посовещавшись с коллегами, он принял решение о снятии ограничений с предприятий общепита. Они начинают работать в прежнем режиме. Исключение составляют только ночные клубы и дискотеки.

- При этом неизменными остаются требования регулярной дезинфекции, соблюдения масочного режима для персонала, социального дистанцирования и строгого запрета на проведение в местах общепита массовых мероприятий, – подчеркнул Олег Хорохордин.

Также свои двери для посетителей открывает и Национальный музей имени А.В. Анохина. Однако здесь установили правила безопасного поведения: разрешено посещение, в том числе и организованных групп численностью не более пяти человек, при полном соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Торжественные мероприятия разрешены и в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияка. Заполняемость зала должна быть не более 50% (рассадка через одного). Масочный режим и термометрия сохраняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Желающих все больше: как в Барнауле проводят вакцинацию от коронавируса рядом с ТЦ

Сейчас в Барнауле работают два мобильных медицинских комплекса. Они расположены около торговых центров Galaxy (проспект Строителей, 117) и «Пионер» (проспект Ленина, 102в) (подробнее)