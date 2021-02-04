Бизнес на пижамах: как алтайские студенты создают свой "текстильный" бизнес

Фото Марии Регещук

Не так много времени осталось до конца учебного года и будущие выпускники высших и средних учебных заведений уже задумываются над тем, где начнут работать.

Студентки третьего курса Алтайской академии гостеприимства Мария Регещук и Анна Бакаева уже определись. Сразу после защиты дипломных работ они намерены открыть собственное дело – швейную мастерскую, а также предоставить рабочие места своим сокурсницам.

Бизнес-план для сестры

Идея бизнес-проекта у будущих предпринимательниц родилась не на пустом месте. Сестра Марии Наталья Алексеева уже не первый год занимается пошивом домашнего текстиля. Продукцию реализует через страничку в Instagram. Хлопковые пижамы и другие изделия пользуются хорошим спросом у подписчиков, число заказов растет, справляться в одиночку становится все сложнее.

Фото Марии Регещук

"Когда куратор предложила написать в качестве дипломной работы бизнес-план, сразу решили, что он не должен просто остаться на бумаге. На его основе хотим создать мини– предприятие, на базе которого развивать дело моей сестры. Это позволит расширить ассортимент, увеличить объемы, расширить рынок сбыта", – поясняет Мария.

Девушки просчитали, что на первом этапе затраты составят порядка 400 тысяч рублей. Деньги нужны на аренду подходящего помещения, приобретение оборудования, оформление необходимой документации. На первом этапе они готовы принять четырех сотрудников: две швеи, закройщика, швею на оверлок. Трудоустройство в первую очередь предложат выпускницам Академии гостеприимства по курсу "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий", которые получат возможность отработать навыки, расти профессионально вместе с молодым предприятием. Мария и Анна, имея профильное образование "Экономика и бухгалтерский учет", будут вести документацию, а Наталья – руководить швейным процессом.

Под нестандартные размеры

Фото Марии Регещук

Выбирая бизнес-нишу, Мария и Анна понимали, что конкуренция на рынке текстильной продукции серьезная. Дефицита в домашних изделиях нет. Завоевывать потребителей намерены качеством, современными моделями и индивидуальным подходом к клиенту.

"Есть немало людей с нестандартными размерами: очень полные или, напротив, слишком худые. Им сложно в магазинах найти одежду, чтобы не только хорошо сидела по фигуре, но и чтобы в ней было комфортно, красиво. В нашей мастерской они смогут выбрать понравившуюся модель, которую мы отошьем под их параметры. Кроме того, будем шить под индивидуальные заказы, например, подарочные варианты или комплекты для всей семьи", – уточняет Анна Бакаева.

Также в планах – открытие магазина для реализации собственной продукции. Кроме того, через соцсети и Интернет-магазины они намерены выйти на соседние регионы, расширив географию продаж.

Поддержка на старте

Фото Марии Регещук

Старт бизнес-проекта намечен на июнь этого года после сдачи всех выпускных экзаменов и получения диплома об образовании.

"Мы понимаем, что предстоит немало трудностей, ведь ни у кого из нас нет опыта предпринимательской деятельности. Готовы учиться, развиваться в этом направлении. Хороший задел на будущее получили, приняв участие в конкурсе "Фабрика бизнес-идей", организованного краевым центром "Мой бизнес". Мы смогли пообщаться с ведущими экспертами, предпринимателями, уже достигшими успеха в своем деле. Поняли, что нам необходимо подкорректировать в нашем проекте, какие возможны подводные камни, а также на какую поддержку на старте можем рассчитывать, в том числе на ту, что оказывает Фонд развития малого и среднего предпринимательства", – делятся девушки.

Как отметила руководитель регионального Центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская, у студенток есть отличная перспектива в реализации задуманного бизнес-проекта, с которым они прошли в полуфинал конкурса "Фабрика бизнес-идей", а это, считает эксперт, серьезный показатель его устойчивости и актуальности.

Фото Марии Регещук

"Выход в полуфинал позволил девушкам пройти ряд мастер-классов от бизнес-наставников проекта, принять участие в решении нестандартных задач, с которыми могут столкнуться предприниматели. Важный элемент для конкурсантов – менторское сопровождение. У них ментором выступила Евгения Буглакова, собственник компании "ASBA-консалтинг" и автор проекта "Клуб читающих бизнесменов". Ее грамотная корректировка бизнес-плана и своевременные советы помогли авторам проекта глубже погрузиться в бизнес-процессы, оценить перспективы развития их ателье", – подчеркнула Евгения Уфимская.

Также она от души пожелала команде успешно стартовать, и, конечно, помнить, что Центр "Мой бизнес" готов поддержать молодые стартап-проекты комплексом услуг и профильных консультаций.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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