В Заринске восстанавливают разрушенный большегрузами мост

Срок сдачи моста - конец сентября 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Реконструкция моста, соединяющего микрорайон Сорокино с остальной частью Заринска идет полным ходом. Хоть осенью подрядчик и затянул со сроками, но сейчас наверстывают отставание. И контроль за стройкой серьезный.

Конкурс по реконструкции моста выиграла компания из Новосибирска - «СоюзДорСтрой». Работы должны были начаться в ноябре, но произошла накладка, и сроки немного сдвинулись, однако сейчас представитель подрядчика всех успокаивает – есть возможность идти с опережением.

Основные сложности – это аварийный пролет, который надо демонтировать Фото: Олег УКЛАДОВ

Сама по себе переправа не была предназначена для проезда большегрузов, но многие на эти правила закрывали глаза. В результате разрушился один из пролетов, а реконструировать придется еще два соседних. Сейчас рабочие снимают верхнее покрытие и разбирают пролеты. Самое главное – успеть до паводка.

- Основные сложности – это, конечно, аварийный пролет, который нам надо демонтировать. Сейчас как раз возводится временная опора, чтобы снять нагрузку с него, предотвратить дальнейшее разрушение, - говорит начальник участка, представитель компании ООО «СоюзДорСтрой» Максим Затонский. Сроки сжатые. Осталось у нас два месяца: февраль и март. В апреле – уже начнется паводок. За два месяца нам нужно уже успеть смонтировать 15 балок – это три пролета.

Администрация Заринска наняла независимую организацию из Томска, которая будет оценивать качество.

Срок сдачи моста - конец сентября 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

- Работа наша заключается в полном контроле, начиная от материалов. Мы контролируем полностью весь процесс, согласно нормативной документации, - говорит Александр Севастьянов, инженер строительного контроля ООО «Строительная лаборатория».

Работы ведутся под пристальным взором тысяч жителей микрорайона. Именно им в последствии пользоваться этим мостом, так что они недочетов не допустят. Ход ремонта уже оценил министр транспорта Алтайского края.

Контроль на объекте многоуровневый: депутат Госдумы Александр Прокопьев встретился с главой города, подрядчиком и представителем проверяющей организацией.

- Конечно, важно, чтобы сроки соблюдались. И более того, этот мост находится у всех в поле зрения: каждый житель Заринска может наблюдать за строительством. И если, не дай Бог, сроки будут срываться или работы остановятся, обратиться можно будет и в администрацию Заринска, и ко мне в общественную приемную или через в соцсети, - предупредил депутат.

Так что за качеством реконструкции наблюдают и горожане, и представители власти. Надежда, что условия контракта будут соблюдены и к концу сентября мост сдадут – есть.