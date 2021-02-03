Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 февраля 2021: еще один «ковидный» госпиталь закрылся

Сейчас в ковидных госпиталях развернуто 3 085 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 февраля 2021: с краевого госпиталя для ветеранов сняли статус «ковидного» медучреждения. Теперь лечебница работает по привычному графику и принимает плановых пациентов.

Как сообщили «Вести-Алтай», медицинское учреждение уже прошло заключительную дезинфекцию. Специалисты уже подготовили почти все палаты для плановых больных. Для них в больнице оборудовано 305 койкомест.

По словам начальника учреждения Ольги Зубовой, в больнице не будут разбирать конструкции и точки кислорода после перепрофилирования, поэтому при необходимости медучреждение может вновь начать принимать больных коронавирусом.

Напомним, в настоящее время в регионе подтверждено почти 39,6 тысяч зараженных новой инфекцией, из них 35,5 тысяч уже вылечились. В ковидных госпиталях сейчас лечатся 1613 пациентов с "короной" и 702 больных пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 356 человек, в том числе 87 – на ИВЛ.

- Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ – 328. Резервных коек – 769, - отметили в краевом оперштабе.

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Об этом сообщает Алтайское управление Роспотребнадзора (подробнее)