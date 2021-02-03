Похороны Александра Назарчука в Барнауле: «Земля пухом, Александр Григорьевич»

Похороны Александра Назарчука 3 февраля 2021 года. Фото: АКЗС

В Барнауле 3 февраля прошли похороны Александра Назарчука - бывшего главы Минсельхоза РФ, экс-спикера парламента Алтайского края. Он трагически погиб 1 февраля на 82-м году жизни в своем доме в поселке Солнечном. По предварительной версии, причиной гибели могло стать отравление угарным газом из-за обмерзания дымохода.

В зал АКЗС пришли сотни людей: руководители края, политики, бизнесмены, другие неравнодушные горожане. Строгие девушки у входа брызгали на руки входящих антисептиком.

Каждые пять минут у гроба сменялся почетный караул. Назарчук лежал в черном костюме, укрытый белым покрывалом. Рядом с двух сторон стояли его портреты, на которых он запечатлен в белой рубашке.

Похороны Александра Назарчука 3 февраля 2021 года. Фото: Марина КОЧНЕВА

Однажды во время интервью, которое как раз происходило в поселке Солнечном, Александр Григорьевич поделился, что белую одежду любит от матери. Вспоминал: «Она была большой аккуратисткой. Полтора года до 100 лет мама не дожила… В последние годы приеду, она сидит в Романово на лавочке - на ней рабочие перчатки беленькие...»

- Меня оглушило известие о его смерти, - поделился Юрий Кольцов, внештатный помощник председателя совета директоров ООО «Курорт Белокуриха», знакомый с Александром Назарчуком со студенческой поры. - Он был физически бодр, мог жить да жить и такой нелепый случай…

Александр Григорьевич действительно был очень бодрым и деятельным. Два года назад, когда мы приехали в его сад на интервью, он вышел на крыльцо весь подтянутый, энергичный. Участок в 15 соток сверкал, как картинка. В своем возрасте (тогда ему было 78) бывший чиновник весь огород обрабатывал скобой - ручным культиватором.

Александр Григорьевич весь огород обрабатывал скобой - ручным культиватором Фото: Олег УКЛАДОВ

- За что я его уважал - он был из тех специалистов, которые от земли, и не понаслышке крестьянские проблемы знал, - поделился с «КП» Валерий Гаценбиллер, гендиректор ООО «Индосибирь». - Он умел работать и знал, как работать. У нас много чиновников которые извините, не знают, с какой стороны лопату взять.

Губернатор Виктор Томенко также отстоял в почетном карауле у гроба.

- Гибель Александра Григорьевича - огромная утрата для земляков, близких и родных. Он прошел большой жизненный путь и его отличали целеустремленность, вера в идеалы, верность интересам края, - такими словами губернатора началась церемония прощания. - Начав путь с помощника бригадира, он поднялся до самых высот политической деятельности. В сложные, тяжелые годы, когда в обществе наступил раскол, он продолжал заниматься созидательной деятельностью, имел свою точку зрения и прямо ее высказывал, а это непросто, но легких путей он не искал. Это человек-легенда. Память о нем навсегда останется в летописи края и сердцах его земляков.

Похороны Александра Назарчука 3 февраля 2021 года. Губернатор Виктор Томенко и экс-губернатор Александр Суриков. Фото: АКЗС

- Мне посчастливилось работать рядом с ним, и это было плодотворное сотрудничество, не без критики. Он подал пример, как честно и бескорыстно служить большой и малой родине, - заметил Суриков.Теплые слова о покойном сказал и бывший губернатор края Александр Суриков.

На прощании вспоминали, как Назарчук отстоял Ростовский комбайновый завод у Ельцина, не дал погибнуть заводу, как любил запах свежеиспеченного хлеба, как встречался с людьми на покосах и как даже на пенсии продолжал помогать сельским жителям, когда к нему обращались. Вспоминали, и как замечательно пел он. И еще о том, каким он был мужем, отцом и дедом.

Похороны Александра Назарчука 3 февраля 2021 года. Фото: АКЗС

- Для нас это был стержень и основа нашей семьи. Его не стало, причем не стало трагически от этого еще больнее, - кратко сказал сын Сергей. – Низкий поклон всем, кто пришел проститься.

Сергей Александрович все время стоял, как часовой, за спиной сестры Елены. Та все три часа неотрывно смотрела на любимого отца, словно пытаясь запомнить каждую черточку.

Когда мы два года назад приезжали к нему, это было накануне дня рождения его покойной супруги Валентины. С утра Александр Григорьевич уже съездил на кладбище, прибрал могилку на Власихинском кладбище, посадил новые цветы. Он приезжал к ней все 20 лет после трагической автокатастрофы. А теперь его похоронили рядом...

Похороны Александра Назарчука 3 февраля 2021 года. Фото: АКЗС