Сварщик из Казани вербовал в террористы алтайских зэков

В заключении он должен будет провести 15 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

28-летний пособник террористов Зокиржон Исманов, попав в алтайскую колонию, не бросил заниматься противозаконной деятельностью и получил новый срок.

Суд над сварщиком из Казани Зокиржоном Исмановым состоялся в 2017 году. Его признали виновным в пропаганде идей террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения», в 2003 году признана Верховным судом РФ незаконной). Мужчине дали шесть лет колонии.

Отбывать наказание молодого человека отправили в Алтайский край. Однако по прибытию в Барнаул он пожаловался на расстройство желудка, и его на первое время определили в лечебно-исправительное учреждение №1, сообщают в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Находясь там, он организовал «кружок по интересам»: начал вести с другими осужденными беседы, рассказывал им о деятельности организации, приверженцем которой он является. Называл себя ее членом и всячески призывал других примкнуть к их «движению».

Своим новым друзьям он велел вести конспекты, записывать самые интересные и яркие изречения основоположников организации, цитаты из экстремистских книг. Причем эти книги были переписаны в общие тетради.

Активная деятельность вербовщика просто не могла остаться незамеченной. По указанным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Вербовка в террористическую организацию» и «Публичное оправдание терроризма». Впрочем с предъявленным обвинением Исманов не согласился. Он до последнего заявлял, что останется в группировке, несмотря на запреты Верховного суда.

В октябре 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Барнауле рассмотрел уголовное дело вербовщика. Хоть свою вину он и не признал, к имеющемуся шестилетнему сроку ему добавили еще девять лет. Итого – 15. Причем по решению суда первые пять он должен будет провести в тюрьме.

Казанский сварщик Зокиржон Исманов назвал вердикт несправедливым и попытался обжаловать приговор или хотя бы снизить срок. В противовес этому гособвинитель настаивал на требовании оставить наказание без изменения. В итоге Апелляционный военный суд признал решение суда первой инстанции законным.

Напомним, в июле 2020 года в аэропорту Барнаула также задержали пособника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Суд над ним также состоялся в октябре. Было установлено, что 22-летний гражданин Республики Таджикистан собирал фотографии объектов социальной инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей в городе Барнауле. Всю информацию он передавал непосредственно членам группировки. А задержали его в тот момент, когда он собирался вылететь в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной организации. Суд назначил ему 12 лет колонии. Три из них он также должен будет провести в тюрьме.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанный в аэропорту Барнаула пособник ИГИЛ* получил срок

Задержанный в начале июля в барнаульском аэропорту пособник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ получил реальный срок (подробнее)