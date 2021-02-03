Объявленного в федеральный розыск барнаульца поймали из-за сигареты

Мужчина был неоднократно судим за кражи, разбой и побои. Фото: скришнот видео УТ МВД России по СФО

59-летний житель Барнаула некоторое время находился в федеральном розыске и в итоге попался из-за вредной привычки. Он летел из Москвы в Горно-Алтайск. На борту самолета ему сильно захотелось покурить. Вместо того чтобы дождаться посадки, мужчина отправился подымить в туалет.

В аэропорту Горно-Алтайска нарушителя встречал наряд транспортной полиции, так как курильщик нарушил правила полета. На него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 6.24 КоАП. Однако помимо этого во время проверки выяснились интересные подробности. Оказалось, что правоохранители разыскивают мужчину по всей стране.

– Он находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов дознания МВД по Республике Алтай. Мужчина был неоднократно судим за кражи, разбой и побои. После освобождения из мест лишения свободы за ним был установлен административный надзор, но злоумышленник скрылся от сотрудников органов внутренних дел, – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Выкуренная не в том месте сигарета обернулась для нарушителя возбуждением уголовного дела по ч.1 статье 314 УК РФ – уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений

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