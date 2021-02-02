Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 февраля 2021: изменения в антиковидном указе

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 6 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае каждый день регистрируют около 180 случаев заболеания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 39,3 тыс. человек, выздоровевших – более 35,3 тыс, а умерших с COVID-19: 1985. Глава региона внес изменения в антиковидный указ, рассказываем о главных нововведениях.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 6 марта. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения инфекцией. В период самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный больничный удаленно.

Кроме того, появились послабление режима самоизоляции для людей старше 65 лет: теперь им можно гулять на свежем воздухе. Исключением являются прогулки в местах массового скопления людей.

Между тем, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1621 человек. Кроме того, 695 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99. Минздрав края развернул 3385 коек, к кислороду подключены 1996, с ИВЛ – 328, по данным на 2 февраля.

– Из общего числа заболевших 413 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 23263 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 39362 заболевших: 10812 – у больных внебольничной пневмонией, 21232 – у заболевших ОРВИ, в 7318 случаях – бессимптомное течение, – сообщили в оперштабе во вторник.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1 млн человек.

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