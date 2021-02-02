Источник: РУСАДА подтверждает употребление Сергеем Шубенковым запрещенного препарата

Сергей Шубенков стоит на своем: он ничего не принимал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Источник РУСАДА подтвердил употребление барнаульским барьеристом Сергеем Шубенковым запрещенного препарата, однако, это не фуросемид.

Информацию об этом опубликовал портал News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики. Собственно, именно они первыми сообщили о том, что в допинг-пробе барнаульского спортсмена был обнаружен подозрительный препарат. Однако сам Шубенков это не подтвердил.

- Мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме, - заявил легкоатлет.

Теперь уже и первоисточник отказывается от своих слов и говорит, что действительно, подозрительным веществом был не фуросемид, а нечто иное, но и за него же можно схлопотать наказание в виде дисквалификации. Правда, в этот раз речь идет о промежутке от трех до шести месяцев.

После того, как началась шумиха с пробой Шубенкова, на него ополчились многие, в том числе люди, которые называли себя друзьями легкоатлета:

- Сергей Шубенков, какого хрена??? Я требую объяснений!!! От спортсмена, тренеров, врачей, федерации лёгкой атлетики.., – написал в Instagram короткий, но гневный пост известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Сам спортсмен всегда говорил и до сих пор стоит на своем: допинг он никогда не принимал и, разумеется, не планирует. Да и сам всю жизнь выступал против применения запрещенных препаратов. Регулярные анализы Шубенкова также доказывали, что он чист, как слеза младенца. Так и в чем же смысл?

Тем не менее, наличие подозрительного препарата пока подтверждает только анонимный источник РУСАДА, официально организация не комментирует новость.

Окончательный вердикт спортсмену вынесут только после вскрытия пробы Б. Однако в скорости принятия такого решения не заинтересованы в IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). Они и так не жалуют россиян, а теперь могут нанести нашей сборной еще один удар. Если в пробе Б не окажется никаких запрещенных препаратов, то Сергей Шубенков сможет продолжить готовиться к Олимпиаде. Если вскрыть ее сейчас и даже, предположим, там действительно будет тот неведомый элемент и барьериста дисквалифицируют, что к моменту старта Игр в Токио он уже сможет отбыть наказание. Но если максимально затянуть весь этот процесс, то барнаулец может лишиться права выступить на главных соревнованиях этого года, а сборная России останется без одного из своих лидеров.

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По данным всех этих источников, в пробе Шубенкова был обнаружен препарат фуросемид. Сам по себе он не является допингом и на результативность никак не влияет (подробнее)