«Попробуй только пойти в ментовку, я тебе башку отверну»: мужчина ворвался в дом жительницы Барнаула посреди ночи

Против него возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула стала жертвой изнасилования, в котором подозревается 27-летний мужчина. Он вломился в дом 62-летней женщины посреди ночи 21 января. Пенсионерка подумала, что ночной стук в дверь связан с приходом полиции, которая хочет проверить ее квартиранта, поэтому открыла. Об этом пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

На пороге стоял неизвестный мужчина, она сумела разглядеть лишь его силуэт. Он отстранил ее рукой и прошел в коридор. Было ясно, что он сильно пьян. Он представился и сказал, что живет на первом этаже и знает всех её детей. После этого, мужчина, по данным источника в правоохранительных органах, обхватил её обеими руками и, ничего не говоря, потащил в спальню, из приоткрытой двери которой пробивался свет.

Задержанный мужчина

Он толкнул её на кровать, и, стоя перед ней, разделся. Со словами: «Попробуй только пойти в ментовку, я тебе башку отверну» пьяный мужчина совершил изнасилование.

Запуганная женщина не решалась заявить о преступлении, но через неделю за нее это сделал знакомый. Мужчину задержали, им оказался ранее неоднократно судимый по статьям 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и 158 УК РФ (Кража).

Сейчас возбуждено уголовное дело за изнасилование (132 УК РФ), а сам подозреваемый находится в СИЗО.

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