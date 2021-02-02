Алтайский губернатор Томенко внес изменения в антиковидный указ

В период самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности удаленно Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 6 марта. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения инфекцией.

В период самоизоляции работающие пенсионеры могут оформить электронный больничный удаленно. Для этого достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении. Он передаст все необходимые сведения в фонд социального страхования. Пособие по больничному перечисляют напрямую работнику единовременно за каждый период нетрудоспособности из средств страхового фонда.

В новом указе есть и послабление режима самоизоляции для людей старше 65 лет: теперь им можно гулять на свежем воздухе. Исключением являются прогулки в местах массового скопления людей.

Напомним, по последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 39,3 тыс. человек. Выздоровевших – свыше 35,3 тыс, а умерших с COVID-19 – 1985.

Ранее мы также сообщали, что на неделе с 1 по 7 февраля в Алтайском крае ожидается поступление новой партии вакцины от коронавируса. В регион должны привезти 15 тысяч доз препарата «Спутник V». Также в крае продолжается бесплатная выдача лекарств пациентам с подозрением на COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Препараты получили на данный момент 15 781 человек.

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