Владелица барнаульской сети салонов: как построить уютный бизнес

Скриншот видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"Просто покупать и перепродавать никогда не было интересно. Всегда нравились какие-то более сложные и интересные проекты. Первую, наверное, пару лет работали на голом энтузиазме. Проблем было гораздо больше, чем каких-то решений", - владелица сети салонов "Мастерская домашнего уюта" в Барнауле Наталья Петрова рассказала, как семейные ценности повлияли на своё дело.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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