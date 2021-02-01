Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 февраля 2021: в ожидании новой партии вакцины

Всего в регион должны привезти 15 тысяч доз препарата «Спутник V». Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифры в коронавирусной сводке Алтайского края держатся примерно на одном уровне. За минувшие сутки в регионе выявили 180 новых случаев заболевания коронавирусом. Выписалось из больниц 150 пациентов. Также за прошедшие 24 часа зарегистрировано 16 смертельных случаев. Из них 13 наступили непосредственно от COVID-19. За все время пандемии скончалось 1970. Именно из-за ковида умерли 1199 пациентов, иные причины летального исхода зафиксированы в 771 случаев. На данный момент в крае насчитывается 369 тяжелобольных пациентов, из них подключены к аппаратам ИВЛ 97.

На неделе с 1 по 7 февраля в Алтайском крае ожидается поступление новой партии вакцины от коронавируса. Всего в регион должны привезти 15 тысяч доз препарата «Спутник V».

Ранее в крае вакцинация «приостановилась» из-за нехватки препарата. Во многих поликлиниках перестали записывать пациентов на укол. В последние числа января запасы пополнились - в край завезли 7160 комплектов для вакцинации.

В то же время в крае продолжается бесплатная выдача лекарств пациентам с подозрением на COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Препараты получили на сегодняшний день 15781 человек.

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