Выплаты семьям с 1 февраля 2021 года увеличили в Алтайском крае

Индексация выплат связана с ростом инфляции. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 февраля в Алтайском крае увеличился размер выплат семьям с детьми. Как сообщают в пресс-службе регионального министерства соцзащиты, пособия выросли на 4,9%. Индексация выплат связана с ростом инфляции.

Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличился до 18 886,32 руб. без учета районного коэффициента. Выросла и ежемесячная выплата на детей до 1,5 лет, она составляет 7082,85 руб. Также повышенные пособия получат женщины, которые на ранних сроках беременности встали на учет в медицинские организации.

Увеличение коснется и выплат при передаче ребенка на воспитание в семью. Вырастут пособия беременной жене военного, который в настоящее время проходит службу по призыву, а также станут больше выплаты на детей военнослужащих, отдающих в данный момент долг родине.

Кстати, жителям Алтайского края напоминают о праве на единовременные «путинские» выплаты на детей до 8 лет. Успеть подать заявление нужно до 31 марта текущего года. Причем сделать это необходимо только тем, не получал выплаты летом. Остальным деньги уже переведены автоматически. Оформить заявку можно через портал Госуслуг или лично в клиентской службе пенсионного фонда по предварительной записи.

Размеры государственных пособий жителям края, имеющим детей, с 1 февраля 2021 года

Таблица Минсоцзащиты Алтайского края

Продолжение таблицы Минсоцзащиты Алтайского края

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