«Верни утятницу!» Или как сутки я провела без интернета

Психологи говорят, что нет ничего плохого в "сидении" в интернете Фото: БОРЗОВ Денис

В последнее воскресенье января весь сознательный мир отмечал день без интернета. В наши дни – непозволительная роскошь отказать себе в удовольствии полистать сайты или пообщаться с друзьями по сети.

Новости нашего двора

Так уж получилось, что я повелась на провокацию любимой редакции и рискнула проверить на себе – каково это, сутки провести без интернета, а чтобы соблазна было еще меньше (а стресса, видимо, больше) и без телефона, так как формально и мессенджеры работают через интернет.

Готовиться ко дню «икс» начала заранее. В субботу рискнула прокататься в общественном транспорте без наушников. Узнала много новостей (иногда даже полезных, таких как предстоящее перекрытие центра города), но больше всего меня напугала женщина, сидящая позади. Властным голосом она кому-то по телефону рявкнула: «Отдай утятницу!». В тот момент даже мне захотелось отдать ей не только утятницу, но и за проезд. Мало ли!

В этот день я успела сходить в тренажерный зал Фото: Анна СЕМИНА

А вот сам день без интернета не сильно отличался от обычного выходного: утренний подъем по будильнику (его я заблаговременно установила на фитнес-браслете, так что не проспала), завтрак, душ, поход на тренировку, а это уже, считай часа 2-3 прожито.

После тренировки прогулка на свежем воздухе и поход в зоопарк. Вот этот момент особенно порадовал. На самом деле, даже в нашем провинциальном городишке, если постараться, можно найти развлечение по душе, так что отговорки, что скучно, не принимаются.

Детские страхи

Накануне в том же зоопарке устроили бесплатное посещение с показательным кормлением животных. Из минусов – невыносимо огромная толпа, даже несмотря на небольшой морозец. Автомобильная пробка растянулась вдоль всей улицы Георгиева, да и на самом входе было не протолкнуться. Только по неофициальным подсчетам, к обеду там побывали свыше трех тысяч людей. Но на самом деле их явно было больше.

Автомобильные пробки обошла пешком Фото: Анна СЕМИНА

Но это все мелочи. Да, без телефона было не то: нельзя выставить в сториз льва или медведя. Ну да ладно. К этому я тоже подготовилась – зарядила старую «мыльницу». Правда, на улице батарея быстро промерзла, но кое-что удалось заснять.

Два часа в зоопарке пролетели незаметно. Потом снова небольшая прогулка (мы же помним про пробки, а пешком явно быстрее). Небольшой воскресный шоппинг... И вот тут была, пожалуй, самая главная сложность дня! Расплачиваться на кассе картой и не знать, сколько денег у тебя сняли и сколько осталось – оказалось сравнимо с чувством, когда тебе в детстве мама дала денег на хлеб и молоко и ей все равно, хватит тебе или нет. Главное – принести домой продукты и, желательно, не забыть про сдачу.

Смогла протолкнуться в зоопарк Фото: Анна СЕМИНА

Закончился день домашними делами, так что даже если был под рукой интернет, то явно было бы не до него. Жалко только, что делать уборку пришлось в тишине, даже без музыки или какого-то фильма, так как телевизора дома у меня нет и если надо, то его я тоже смотрю через компьютер.

Понаблюдала за играми обитателей зоопарка Фото: Анна СЕМИНА

Вывод: лично мне дневной «детокс» без интернета дался легко, несмотря на то, что профессия обязывает быть на связи и в «теме» практически 24/7. Отдых от новостей тоже нужен. Лишь пару раз ловила себя на мысли: «а где телефон?». А он все это время лежал дома экраном вниз. Все сообщения я начала разбирать только к обеду понедельника. За это время набежало:

+165 сообщений в чате редакции,

+26 сообщений в общем рабочем чате,

+1 сообщение от бывшего,

+1 добавление в друзья,

+2 пропущенных прямых эфира.

Барнаульский зоопарк Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский зоопарк Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский зоопарк Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский зоопарк Фото: Анна СЕМИНА

Все остальные были предупреждены заранее, так что паники и провокаций не допустили. Думаю, интернет-зависимость мне не грозит. К томе же подобный «детокс» практикую летом, уезжая на дачу, где вообще нет связи.

Мнение специалиста

Алиса Нузирова, преподаватель психологии:

- В основе любой зависимости лежит какая-то неудовлетворенная потребность, которую человек этой зависимостью «закрывает». Т.е. когда потребность есть и она не удовлетворенная, она «болит», человеку хочется приглушить это ощущение, чтобы чувствовать себя лучше. Он пробует что-то (кушать вкусняшки, курить, играть), это попадает в потребность ненадолго, и человеку хочется еще и еще глушить свою неудовлетворенность знакомым способом.

Кто-то курит, чтобы снять напряжение, кто-то переедает, чтобы таким образом порадоваться или почувствовать безопасность, кто-то играет в игры, чтобы почувствовать себя успешным и т.д., а кто-то сидит в интернете, чтобы почувствовать себя причастным к обществу, например, чтобы пообщаться, чтобы показать себя интересным человеком, чтобы заглушить скуку или неудовлетворенность собственной жизнью.

Устраивать или нет «детокс» - опять же, зависит от того, насколько для каждого человека это резкий переход. Я против насилия над собой. Иначе человек может с одной зависимости насильно слезть, но попасть сразу на другую, потому что потребность-то болит по-прежнему. На мой вкус, лучше сосредоточить внимание на том, что еще в реальной жизни помогает порадоваться/расслабиться/общаться с комфортом и т.д. - тогда со временем фокус внимания с зависимости уйдет в реальную жизнь, и удовлетворение будет от этой реальной жизни настоящее, устойчивое, а не временное от «вещества». В самом-то по себе сидении в интернете нет ничего плохого. Плохо, когда человек начинает именно зависеть, когда его «ломает» без интернета.