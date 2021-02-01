Новая жизнь на Алтае: барнаульский ветеринар выхаживает раненую гагару, привезенную с Ямала

Несколько месяцев назад краснокнижную птицу заметили в карьере города Ноябрьск Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Барнаул из Ямало-Ненецкого автономного округа доставили травмированную чернозобую гагару. Благодаря неравнодушным людям редкая птица проехала несколько тысяч километров на поезде и нашла новый дом на Алтае. Подробнее о спасении пернатой рассказал Артем Кучер, руководитель общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег».

В ноябре краснокнижную птицу заметили в карьере города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономного округе. Гагара не могла летать и плавала в полынье. Вскоре пришли сильные морозы и водоем начал замерзать, пернатой грозила гибель. Одна из местных жительниц решила спасти птицу, и обратились за помощью к горожанам.

– Волонтеры не смогли сами достать птицу самостоятельно, потому что лед был тонким. На помощь горожанам пришли спасатели, у которых получилось поймать гагару. После этого ее передали специалистам, которые провели осмотр, а через некоторое время отдали обратно горожанке, – рассказал Артем Кучер

Девушка пыталась самостоятельно помочь птице, а потом начала искать приюты, которые могли бы принять гагару на реабилитацию.

– Она обзвонила множество организаций по всей России, начиная от Москвы и заканчивая небольшими городами, – говорит Артем Кучер. – Везде получала отказ. Тогда девушка написала мне и попросила помочь. Я ответил, что, конечно, что если птицу доставят, то мы ее примем, для этого есть все условия.

В итоге неравнодушные жители ЯНАО проспонсировали поездку гагары и вскоре ее доставили на поезде в Барнаул. Сейчас она находится на лечении в краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег», пернатую уже осмотрели. Выяснилось, что у нее сильное истощение, нарушение функции копчиковой железы и пролежни килевой кости, плюс ко всему консолидированный перелом локтевого сустава. К счастью, при этом птица бодра, отмечают в минприроды Алтайского края.

– Сейчас птицу нельзя отпустить, потому что она три месяца просидела в коробке. Конечно, ей давали плавать в ванной, но все равно произошла атрофия мышц. Пока гагара на карантине, продолжаем ее обследовать. Когда получим результаты анализов и выясним, что у птицы нет инфекции, то на некоторое время переведем на реабилитацию на страусиное ранчо, – говорит Артем Кучер.

В клинике надеются, что в будущем, если гагара поправится окончательно и не будет противопоказаний, ее отвезут в Лебединый заказник. Там на незамерзающем озере зимуют сотни лебедей и уток. Отметим, что гагары поднимаются в воздух только с водной поверхности. Также садятся после на воду, иначе есть риск перелома лап или гибели.

– На озере гагаре точно будет комфортно. Птица не может летать, но жизни это не мешает, потому что ныряет и охотится под водой. К тому же, она не составит конкуренцию ни для лебедей, ни для уток. Места на озере тоже хватит, – подчеркнул доктор.

В «Ноевом ковчеге» добавили, что для реабилитации чернозобой гагары и других подопечных нужна финансовая помощь. Все желающие также могут принести впитывающие пеленки или мелкую рыбу. Контакты и подробную информацию о том, как можно помочь общественной организации можно найти здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае рыбаки спасли обессиленного лебедя-кликуна. Птицу нашли случайные рыбаки, которые пришли на озеро Большое Сидорово, что в Бобровском заказнике. Они заметили, что лебедь несколько раз безуспешно пытался взлететь и у него ничего не получалось. При этом сородичей поблизости не было.

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