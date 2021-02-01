«Холодная война»: финалист «Фабрики звезд» из Барнаула - о шоу, работе с Дробышем и доме на Рублевке

Леонид Агутин и Евгений Трофимов на "Фабрике звезд" (МузТВ) Фото: Кадр видео

Молодой автор и исполнитель из Барнаула Евгений Трофимов – не малоизвестная фигура в родном городе. 24-летний парень стал популярен после участия в возрожденном телевизионном проекте «Новая фабрика звезд». Будучи в составе группы «Север 17», наш земляк дошел до финала. Об участии в шоу, работе с известным российским композитором и продюсером Виктором Дробышем, а также о многом другом он рассказал на YouTube-канале «Родился пригодился».

Из гаража в Москву

На момент участия в шоу Евгению был всего 21 год. Молодой человек учился на втором курсе географического факультета, писал песни и даже не догадывался, что совсем скоро его жизнь изменится.

- Приходит реклама – приглашение на шоу «Фабрика звезд». Я в гараже, копаюсь в машине, весь грязный и некрасивый, помылся и на фоне гаражей снял видео для анкеты: «Я Женя Трофимов из Барнаула, у меня есть собака и еще я пою». В общем, бред какой-то. Отправил, и мне говорят: «Прикольно, завтра ждем тебя в два или три часа в Москве. А я в Барнауле, - вспоминает Евгений.

Шанс был, откровенно говоря, бомбический. Первым, кому Женя сообщил радостную новость, стал его близкий друг и коллега по сцене Роман Рудыка. Он не только поддержал барнаульца, но и даже предложил оплатить ему билет до столицы.

- Я беру билет на самолет, прилетаю утром в Москву, прихожу в непонятное здание. В кабинете стоят восемь женщин и один мужик, посередине камера, сзади белый экран. Меня садят на стул, дают гитару и говорят: «Играй». Спел шесть песен, но потом понял, что уже с самой первой меня были согласны взять, - добавил барнаулец.

Впереди у молодой звезды было четыре месяца, на протяжении которых все участники новой «Фабрики» жили в одном доме. Между музыкантами начиналась «холодная война за место под солнцем».

«Если ты музыкант, почувствуешь, где петь»

За время телепроекта наш земляк выступил на одной сцене со многими именитыми звездами: Слава, Сосо Павлиашвили, Вахтанг, Ева Польна, Григорий Лепс и другие. Но самой заветной мечтой барнаульца был дуэт с Леонидом Агутиным. Так вышло, что именно на «Фабрике звезд» его мечта осуществилась.

- Он спрашивал: «Что у тебя с произношением, ты что, не русский?». Я сказал, что из Сибири. У нас отличаются диалекты. Дробыш меня подкалывал за это постоянно. Еще Агутин сказал, что если я музыкант, то почувствую, где петь, а где нет. А я стою и думаю, а я музыкант? - рассказал барнаулец.

Сначала Женя выступал сольно, но в один момент Виктор Дробыш поставил условие: либо сибиряк летит домой, либо с ним в группу объединяются еще два участника. Так и появился «Север 17». Одержать победу на шоу не удалось, но после проекта команда получила контракт.

- Оклад - 40 тысяч в месяц плюс процент с выступлений. До этого я никогда не получал зарплату. Жили мы втроем в трехэтажном доме на Рублевке, неподалеку Киркоров строил дом. Нам оплачивали расходы на транспорт, Adidas подписал с нами контракт - на троих нам давали по 100 тысяч рублей в месяц на одежду, - отметил Трофимов.

Группа просуществовала недолго, и Евгений вернулся в родной Барнаул. За время существования «Север 17» его максимальная зарплата за месяц составила около 180 тысяч рублей. Для 21-летнего парня это достойная сумма. До сих пор ему не удалось перескочить эту планку.

Кстати, в родном городе Евгений основал свою музыкальную студию, где продолжает заниматься любимым делом. По его словам, здесь довольно просто реализоваться творческому человеку: «Маленький город, аудитория – 30 людей на 16 квадратных метров. Даже если не захотят, люди услышат про тебя!»

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