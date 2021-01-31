Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 февраля 2021: больше 39 тысяч зараженных

На коронавирус обследовали уже больше 1 млн 89 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 февраля 2021: с начала пандемии зарегистрировали более 39 тысяч случаев заражения ковидом, 35 тысяч из зараженных уже вылечились. В ковидных госпиталях сейчас находятся 1673 пациента с ковидом и 740 больных пневмонией.

- 42 бессимптомных вирусоносителя находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 494 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят долечивание в условиях стационара на дому, - рассказали в штабе.

Тем временем, число умерших приближается к 2000 человек. За минувшие сутки умерли еще 12 больных ковидом. Из 1954 летальных исходов 1186 наступили по причине коронавируса, 768 – по иным обстоятельствам.

На коронавирус обследовали уже больше 1 млн 89 тысяч человек. В сутки проводят по 5,6 тысяч исследований.

Также в Алтайском крае продолжается вакцинация против ковида. По последним данным, медицинские организации получили больше 18 тысяч доз отечественной вакцины «Гам-Ковид-Вак». Прививаются сейчас 12,5 тысяч человек: 11027 человек получили пока только первую прививку, а 1511 – обе.

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