Несанкционированный митинг 31 января в Барнауле: фото и видео

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Не прошло и недели после последнего несанкционированного митинга, как митингующие вновь вышли на улицы Барнаула. Правда, в этот раз народу было гораздо меньше. Что происходило в центре города 31 января – в фоторепортаже корреспондентов «Комсомолки».

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как уже ранее сообщалось, все началось на одной из площадей города В назначенный час люди собрались, где уже скопилось довольно большое количество людей в форме. Силовики с щитами выстроились в оцепление. Кроме того, площадь и ближайшие тротуары были огорожены металлическими ограждениями, из-за чего людям пришлось двигаться в сторону Красноармейского буквально по сугробам. По пути они скандировали разные выражения, в том числе «Аквадискотека».

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

По сообщению очевидцев, полиция задерживала активных протестующих. Напомним, что участие в несанкционированных митинга и шествиях административно наказуемо. Одним из задержанных оказался мужчина с ёршиком в руках.

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Константин Санталов

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спустя некоторое время, силовикам удалось рассредоточить толпу по небольшим группам: одни скрылись во дворах, другие двинулись дальше. Конечной остановкой стала другая площадь, где участники акции дружно встали в хоровод.

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Константин Санталов

Официальные данные по числу участников несанкционированной акции и задержанных полиция пока не предоставила.

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Константин Санталов

Несанкционированный митинг в Барнауле Фото: Константин Санталов

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