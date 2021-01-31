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Барнаульцы встали в хоровод на несанкционированном митинге

Корреспонденты «Комсомолки» передают, что на этот раз число митингующих в разы меньше
Анна Перевощикова
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Участники водили хоровод

Участники водили хоровод

Фото: Константин Санталов

В воскресенье, 31 января, в Барнауле вновь прошел несанкционированный митинг. Как и на прошлых выходных, горожане собрались на одной из площадей.

Полиция готовилась к незаконной акции заблаговременно - на сайте была размещена информация о том, что за участие в несанкционированных акциях грозит административная ответственность, участие несовершеннолетних недопустимо. Накануне митинга по периметру Площади расставили металлические ограждения. Очевидцы сообщали также о том, что для посетителей закрылся ЦУМ, а кофейни ограничили продажу алкоголя на период с 12:00 до 15:00. В центре города с самого утра наблюдают большое количество силовиков.

Также с утра были перебои с общественным транспортом. По словам источника «Комсомолки», если даже дождаться автобус удавалось, то водители целенаправленно проезжали остановку на Площади Советов.

На Площади наблюдали большое число силовиков

На Площади наблюдали большое число силовиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 12:00 народ начал собираться на центральной площади. По периметру тут же появилось оцепление полиции, представители власти зачитали закон о недопущении участия в несогласованной акции.

- Вы нарушаете федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Невыполнение законных распоряжений сотрудника полиции влечет административную ответственность. В случае невыполнения моих законных требований или оказания противодействия сотрудники полиции будут вынуждены применить физическую силу и специальные средства в соответствии с федеральным законом «О полиции». В связи с этим требую прекратить дальнейшее совершение противоправных действий и разойтись, - обратился один из полицейских к митингующим.

После этого участники акции двинулись в сторону Красноармейского проспекта. Как рассказал корреспондент «Комсомолки», полиция шла недалеко от митингующих. Были и задержания. Единую толпу правоохранители разбили на несколько групп.

Колонна митингующих

Колонна митингующих

Фото: Константин Санталов

Спустившись по Красноармейскому, оставшиеся участники дошли до другой площади Там, дружно взявшись за руки, они встали в хоровод.

Точные цифры по количеству участников акции и задержанных пока не поступали. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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