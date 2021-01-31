Барнаульцы встали в хоровод на несанкционированном митинге

Участники водили хоровод Фото: Константин Санталов

В воскресенье, 31 января, в Барнауле вновь прошел несанкционированный митинг. Как и на прошлых выходных, горожане собрались на одной из площадей.

Полиция готовилась к незаконной акции заблаговременно - на сайте была размещена информация о том, что за участие в несанкционированных акциях грозит административная ответственность, участие несовершеннолетних недопустимо. Накануне митинга по периметру Площади расставили металлические ограждения. Очевидцы сообщали также о том, что для посетителей закрылся ЦУМ, а кофейни ограничили продажу алкоголя на период с 12:00 до 15:00. В центре города с самого утра наблюдают большое количество силовиков.

Также с утра были перебои с общественным транспортом. По словам источника «Комсомолки», если даже дождаться автобус удавалось, то водители целенаправленно проезжали остановку на Площади Советов.

На Площади наблюдали большое число силовиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 12:00 народ начал собираться на центральной площади. По периметру тут же появилось оцепление полиции, представители власти зачитали закон о недопущении участия в несогласованной акции.

- Вы нарушаете федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Невыполнение законных распоряжений сотрудника полиции влечет административную ответственность. В случае невыполнения моих законных требований или оказания противодействия сотрудники полиции будут вынуждены применить физическую силу и специальные средства в соответствии с федеральным законом «О полиции». В связи с этим требую прекратить дальнейшее совершение противоправных действий и разойтись, - обратился один из полицейских к митингующим.

После этого участники акции двинулись в сторону Красноармейского проспекта. Как рассказал корреспондент «Комсомолки», полиция шла недалеко от митингующих. Были и задержания. Единую толпу правоохранители разбили на несколько групп.

Колонна митингующих Фото: Константин Санталов

Спустившись по Красноармейскому, оставшиеся участники дошли до другой площади Там, дружно взявшись за руки, они встали в хоровод.

Точные цифры по количеству участников акции и задержанных пока не поступали. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.