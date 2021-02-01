Откровение насильника: родители школьницы были готовы забрать заявление за 300 тысяч рублей

Сейчас мжчина отбывает наказание в колонии строгого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя алтайского села отправили в колонию на 15 лет за секс со школьницей. Причем, по его словам, мать пострадавшей девочки предлагала ему откупиться за 300 тысяч рублей. Мужчина отказался и его осудили. Дома остались жена и двое маленьких детей. Но пока он был в тюрьме, жизнь, словно в отместку, нанесла удар по его близким: ворвавшийся в дом отморозок с колуном убил и женщину, и 9-летнего мальчика. Маленькая дочка чудом выжила, спрятавшись под стулом.

Изнасилование

У зека с романтичным именем Валентин расплывшееся и красное от лопнувших капилляров лицо. На животе едва сходится арестантская телогрейка. Не самый симпатичный тип, но говорит, что школьница, за изнасилование которой его осудили, сама была не против близости.

- Ей было 13 лет, грудь почти четвертого размера, для деревни - это далеко не ребенок, - рассказывает 45-летний заключенный. - Секс у нас был по согласию, но потом она, видимо, испугалась и заявила, что я ее изнасиловал семь раз. Хотя по суду было доказано всего 11 минут, когда я якобы мог бы это сделать.

Это произошло в 2011 году в Быстром Истоке. В тот вечер в деревне была пьянка. Гуляли у соседей, одни приходили, другие уходили, особого повода не было.

- В деревне начинаешь пить, через полчаса все об этом знают, вот и пришли два пацана и две девки, - вспоминает Валентин. – Одна из них, 13-летняя дочка подруги моей матери, пила наравне со взрослыми мужиками, это было не первое совместное застолье. Мы остались с ней вдвоем, а пьяный же был, язык-соловей. Когда все случилось, она попросила спрятать ее, сказала, что какие-то проблемы дома. Я отвел ее в соседний дом, ушел к себе, а утром вернулся в тот дом, где гуляли. В это время позвонил оперативник – говорит, пахнет похищением и убийством человека, мол, где девчонка? Говорю, да вон она в соседнем доме.

Школьницу забрали в милицию, там ее уже ждали мама и бабушка.

- Она испугалась, наверное, что получит от матери, заревела. Давай рассказывать, что я ее насиловал, душил, за волосы таскал, силой раздвигал ноги. Но этого всего не было, у нее даже ни одной ссадины. Если бы я ее насиловал, она бы кричала, звала на помощь, но никто ничего не слышал, хотя в доме было полно народу, - рассказывает заключенный.

Мать девочки написала заявление в полицию, Валентина привели в участок, и он написал явку с повинной – говорит, был пьяный, ничего не успел понять, послушал совета опера... За это ему дали 15 лет.

«Это твой папа»

Почему такой большой срок? Дурное прошлое. Про таких говорят – головная боль участкового: то напьются, то дебоширят. На свободу уходят, как в отпуск – погостил и обратно. Это его третий срок, после первого за хулиганство он вышел на свободу, но пробыл на воле всего 25 дней – отмечал освобождение так бурно, что ввязался в какую-то драку.

Но шанс на нормальную жизнь у него был. Он познакомился с женщиной из деревни во время очередной гулянки.

- Нам что-то втемяшилось, мы пошли кататься на лодке, уплыли на острова, и там у нас все завязалось. Меня вскоре закрыли, отсидел четыре года. Я когда вернулся, увидел ее в больнице, у нее маленький пацан был. Два месяца ее пытал, чей ребенок, ничего не говорила – потом призналась, что тогда на островах и забеременела. Познакомила нас, он на меня так серьезно посмотрел и спрашивает: «Ты мой папа?» Я говорю, да. Он мне сразу: «Ну, пойдем в магазин, мне нужна машинка и мороженое». Я пил недели две на радостях. Работал и пил, - вспоминает арестант.

После этого они начали жить вместе, снимали дом, обычный пятистенок, кухня и комната. Потом его выкупили. Валентин оказался работящим. Сначала колол дрова, тогда машина дров стоила 700 рублей, потом начал заниматься сбором трав, грибов, ягод – сдавал это все предприятиям.

- Мы нормально жили, было небольшое хозяйство: бычки, хрюшки, куры. Летом мог спать всего часа по два, но тогда и доход был нормальный, скоро жена забеременела. Мы ждали девочку, - говорит мужчина.

Она родилась через три месяца после того, как его закрыли. По словам осужденного, жена не верила, что он изнасиловал малолетку, не отвернулась от него.

Если бы был на свободе…

Валентин рассказывает о семье и едва сдерживает слезы. Глядя на то, как этот бугай пытается не разрыдаться, вспоминая погибших жену и сына, его становится жаль.

После того, как его осудили, жена купила новый дом – перебралась поближе к больнице, где работала хирургической сестрой. Там был не самый благополучный район, но ходить каждый день по шесть километров до работы было тяжело, а тут и мать ближе, было на кого оставить детей.

В дом вломился наркоман. Тяжеленным колуном, которым расщепляют поленья, он выломал дверь. Соседи видели, как он крушит дверь, слышали жуткие крики, но никто не пришел на помощь…вызвали милицию. Когда они приехали, было уже поздно.

- Дочка выжила, потому что спряталась под стулом, он ее не заметил. А Матвей….наверное, не успел спрятаться, ему было всего 9 лет. Он убил их 14 ноября. Жена, правда, неделю еще пролежала на ИВЛ, но мозг был поврежден, врачи ее отключили.

Отморозка поймали утром, он сделал в снегу окоп, играл в войнушку с пулеметом из палки.

– Я все думаю, если бы был дома, этого бы не случилось. Ни один из этих наркоманов не рискнул бы ко мне идти, - говорит осужденный.

Сейчас его дочке 11 лет. Она живет с сестрой Валентина, с отцом часто говорит по телефону. Но, несмотря на то, что у него на свободе есть ребенок, мужчина не стремится на волю.

- Мне сидеть еще 4 года 11 месяцев. УДО? Я зек старой закалки - сколько дали, надо высидеть. Да и зачем туда ехать, ворошить грехи. 15 лет вырванных из жизни – не игрушка. Да и я боюсь, что не сдержусь, когда встречу эту…школьницу. Она же так и живет там. Пьет…

Валентину 45 лет. Он был осужден за преступление, совершенное в 2011 году в селе Быстрый Исток Алтайского края. Отбывает наказание в колонии строго режима ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю. Начало срока – 9 ноября 2011 года, конец – 11 января 2026 года.