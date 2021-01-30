Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 января 2021: возобновление вакцинации в мобильных комплексах

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 31 января 2021 года, в понедельник, 1 февраля, в Барнауле, как в самом крупном городе региона, возобновится вакцинация в мобильных комплексах. Это связано с поступлением новой партии вакцины.

- На утро 30 января года в Алтайский край поступило 18 242 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения. Прививается 12 278 (+524) человек, в том числе: 10 802 (+471) человека получили первую прививку; 1 476 (+53) человек полностью привиты (получили две прививки), - сообщает оперативный штаб.

В настоящее время ситуация с коронавирусом выглядит следующем образом: за сутки прирост заболевших составил 183 новых случая.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 176 пациентов, умерло 15 человек

Общее число заболевших ковидом в Алтайском крае составляет 38 823 человека. Большинство из них уже здоровы, сейчас в ковидных госпиталях лечатся почти 1,7 тыс. человек. В тяжелом состоянии - 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95. В резерве в больницах края находятся еще 959 мест.

Из общего числа заболевших 10718 перенесли пневмонию, 20815 – ОРВИ, бессимптомное течение в 7290 случаях, но это только те, кто по каким-то обстоятельствам сдали тест, и он показал положительный результат.