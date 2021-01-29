Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 января 2021: в регионе вновь есть вакцина

Прививаться могут люди старше 18 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело почти столько же - 184 пациента. Общее число заболевших превысило 38,5 тысяч человек. Выписались из больниц свыше 34,5 тысяч переболевших ковидом.

На сегодняшний день в крае насчитывается 370 тяжелобольных пациентов, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тем временем в Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. На днях во многих поликлиниках и больница запасы препарата «Спутник V» иссякли, невозможно было сделать прививку. Вчера, 29 января, в регион поступила очередная партия вакцины Спутник V – 5400 доз, еще 1760 доз должны будут поступить сегодня, сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Вакцина распределяется между медицинскими организациями Барнаула, Бийска, Новоалтайска и других городов и районов края.

Приостанавливалась вакцинация и в мобильном пункте, который стоял на площади Сахарова. В понедельник, 1 февраля, работа в комплексе возобновится, но изменится место. На этот раз пункты будут располагаться возле торговых центров Гэлэкси и Пионер.

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